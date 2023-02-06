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    ReklamUp, Google'ın bir numaralı MCM iş ortağı oldu

    ReklamUp, Google tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ocak 2023 itibarıyla dünya çapında bir numaralı Google MCM iş ortağı konumuna yükseldi.              
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    ReklamUp, Google'ın bir numaralı MCM iş ortağı oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren yerli reklam ajansı ReklamUp, dünya çapında bir numaralı Google MCM iş ortağı olduğunu duyurdu.

    ReklamUp’ın LinkedIn hesabından yapılan paylaşımda, “Ocak 2023 itibarıyla ReklamUp’ın dünya çapında 1 numaralı Google MCM ortağı olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu alandaki 10 yıllık deneyimimiz ve para kazanma uzmanlığımız bizi buraya taşıdı. Bu yıl daha iyi performans sergilemek için sabırsızlanıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

    Google MCM nedir?

    Google MCM (Multiple Customer Management-Çoklu Müşteri Yönetimi), yayıncıların üçüncü taraf Google iş ortakları aracılığıyla Google Ad Exchange’e erişmesine ve reklamlarını bu iş ortakları aracılığıyla yönetmesine imkan tanır. Yayıncıların reklamlardaki görünürlük ve kontrol düzeyini yönetmeyi sağlayan bir araçtır. Yayıncı portföyüne genel bakış sunan çeşitli kontrol panelleri ve raporlar sunar. Yayıncılar reklam ajansları sayesinde daha geniş bir reklamveren havuzuyla bağlantı kurabilir ve reklam gelirlerini artırabilir. Yayıncıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılama ve reklam verimini artırmaya yardımcı olur. Google yalnızca sık sık kalite kontrolü yaptığı iş ortaklarına Google MCM kullanım hakkı tanıyor. ReklamUp, Google tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 1 numaralı Google MCM iş ortağı konumuna yükseldi.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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