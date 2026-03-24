Snapchat verileri açıklandı: 2 trilyon Snap’e yakın trafik ile rekor kullanım

Tam Boyutta Gör Snapchat 2025 snap sayısı verileri, platformdaki kullanıcı davranışlarına dair çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Snap Inc. tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, kullanıcılar yıl boyunca birbirlerine neredeyse 2 trilyon snap gönderdi. Bu rakam günlük ortalamada yaklaşık 5,5 milyar fotoğraf ve saniyede 63 bin snap anlamına geliyor. Yaklaşık 474 milyon günlük aktif kullanıcı göz önüne alındığında, kişi başına günde ortalama 11’den fazla snap düşüyor. Açıklama, platformun uzun süredir kapalı ekosisteminde gerçekleşen yoğun etkileşimi ilk kez bu ölçekte görünür kılıyor.

2025’te Snapchat’te 2 trilyon Snap: Kullanım alışkanlıkları değişiyor

Şirketin yaptığı değerlendirmede bu yoğunluk, insanların günlük yaşamlarındaki anları yakalama ve paylaşma alışkanlıklarının bir yansıması olarak tanımlanıyor. Bu yaklaşım, özellikle genç kullanıcı kitlesinin sosyal medya kullanım biçimiyle örtüşüyor. Geleneksel gönderi mantığından farklı olarak geçici içerik modeline dayanan Snapchat, kullanıcıları daha sık ve spontane paylaşım yapmaya teşvik ediyor. Bu da toplam içerik sayısının hızla artmasına neden olan temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Paylaşılan veriler aynı zamanda platformun geçmiş performansıyla da karşılaştırma imkânı sunuyor. Snap, bir yıl önce kullanıcılarının yalnızca selfie kategorisinde 1 trilyondan fazla snap gönderdiğini açıklamıştı. Bu yeni veri, sadece belirli bir içerik türü değil, tüm platform genelinde üretimin ne kadar genişlediğini ortaya koyuyor. Yaklaşık 15 yıllık geçmişe sahip olan uygulamanın, hâlâ kullanıcı alışkanlıklarını şekillendirmeye devam ettiği görülüyor.

Kullanıcı sayıları tarafında ise şirketin büyüme hedefleri dikkat çekiyor. Snap, zaman zaman kullanıcı artış hızında dalgalanmalar yaşamış olsa da son dönemde istikrarlı bir yükseliş eğilimi yakalamış durumda. Şirketin son finansal raporuna göre aylık aktif kullanıcı sayısı 946 milyona ulaşmış bulunuyor. Bu rakam, platformun uzun süredir dile getirdiği 1 milyar kullanıcı hedefine oldukça yaklaştığını gösteriyor.

