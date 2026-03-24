Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapchat verileri açıklandı: 2 trilyon Snap’e yakın trafik ile rekor kullanım

    Snapchat kullanıcıları 2025’te yaklaşık 2 trilyon snap gönderdi. İşte günlük 5,5 milyar paylaşımla platformun büyüme ivmesi ve kullanıcı alışkanlıklarının detayları:

    Snapchat 2025 snap sayısı verileri, platformdaki kullanıcı davranışlarına dair çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Snap Inc. tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, kullanıcılar yıl boyunca birbirlerine neredeyse 2 trilyon snap gönderdi. Bu rakam günlük ortalamada yaklaşık 5,5 milyar fotoğraf ve saniyede 63 bin snap anlamına geliyor. Yaklaşık 474 milyon günlük aktif kullanıcı göz önüne alındığında, kişi başına günde ortalama 11’den fazla snap düşüyor. Açıklama, platformun uzun süredir kapalı ekosisteminde gerçekleşen yoğun etkileşimi ilk kez bu ölçekte görünür kılıyor.

    2025’te Snapchat’te 2 trilyon Snap: Kullanım alışkanlıkları değişiyor

    Şirketin yaptığı değerlendirmede bu yoğunluk, insanların günlük yaşamlarındaki anları yakalama ve paylaşma alışkanlıklarının bir yansıması olarak tanımlanıyor. Bu yaklaşım, özellikle genç kullanıcı kitlesinin sosyal medya kullanım biçimiyle örtüşüyor. Geleneksel gönderi mantığından farklı olarak geçici içerik modeline dayanan Snapchat, kullanıcıları daha sık ve spontane paylaşım yapmaya teşvik ediyor. Bu da toplam içerik sayısının hızla artmasına neden olan temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

    Paylaşılan veriler aynı zamanda platformun geçmiş performansıyla da karşılaştırma imkânı sunuyor. Snap, bir yıl önce kullanıcılarının yalnızca selfie kategorisinde 1 trilyondan fazla snap gönderdiğini açıklamıştı. Bu yeni veri, sadece belirli bir içerik türü değil, tüm platform genelinde üretimin ne kadar genişlediğini ortaya koyuyor. Yaklaşık 15 yıllık geçmişe sahip olan uygulamanın, hâlâ kullanıcı alışkanlıklarını şekillendirmeye devam ettiği görülüyor.

    Kullanıcı sayıları tarafında ise şirketin büyüme hedefleri dikkat çekiyor. Snap, zaman zaman kullanıcı artış hızında dalgalanmalar yaşamış olsa da son dönemde istikrarlı bir yükseliş eğilimi yakalamış durumda. Şirketin son finansal raporuna göre aylık aktif kullanıcı sayısı 946 milyona ulaşmış bulunuyor. Bu rakam, platformun uzun süredir dile getirdiği 1 milyar kullanıcı hedefine oldukça yaklaştığını gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    R-10 1 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rakı bozulur mu araç motor değişimi ruhsata işletme ücreti ses teli polip ameliyatı olanların yorumları futbolcu bilme oyunu araç sigortası başkasının üzerine yapılabilir mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum