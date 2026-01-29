Giriş
    Rekor siparişler yetmedi: ASML, binlerce kişiyi işten çıkarıyor

    Çip üretim makineleri konusunda küresel yarı iletken sektöründe kritik bir konuma sahip olan ASML, rekor talebe rağmen 1.700 çalışanla yollarını ayıracağını duyurdu.

    Rekor siparişler yetmedi: ASML, binlerce kişiyi işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en gelişmiş EUV litografi makinelerini üreten ASML, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 4'üne denk gelen 1.700 pozisyonu kapatacağını açıkladı. Şirket, rekor gelirlere ek olarak bu adımın maliyet baskısından değil, artan bürokrasiyi azaltma hedefinden kaynaklandığını söylüyor.

    Amaç, mühendislik odağını güçlendirmek

    İşten çıkarma, ASML'nin finansal performansının zirve yaptığı bir dönemde geldi. Şirket, 2025'in dördüncü çeyreğinde 13,2 milyar euroluk rekor sipariş aldı. Bunun 7,4 milyarlık bölümü ise EUV sistemlerinden oluştu. 2025 toplam geliri 32,7 milyar avroya ulaşırken, 2026 için 34-39 milyar euro aralığında gelir beklentisi paylaşıldı.

    Paylaşılan detaylara göre kesintilerin büyük bölümü Hollanda'daki yönetim ve destek ekiplerini kapsarken, ABD'de de sınırlı sayıda pozisyon etkilenecek. Şirket CEO'su Christophe Fouquet, yapılan geri bildirimlerin organizasyonun zamanla "fazla karmaşık" hâle geldiğini gösterdiğini belirtti. ASML CFO'su Roger Dassen ise, bunun uzun süredir yapılan en büyük yeniden yapılanma olduğunu ve temel amacın mühendislerin ürün geliştirmeye daha fazla odaklanmasını sağlamak olduğunu söylüyor.

    Öte yandan ASML'nin bu hamlesi, son dönemde Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin izlediği yeniden yapılanma politikalarını hatırlatıyor. Amazon da artan yapay zeka rekabeti ve verimlilik hedefleri doğrultusunda on binlerce kurumsal çalışanla yollarını ayırmış, temel gerekçe olarak fazla yönetim katmanlarının inovasyon hızını düşürdüğünü göstermişti. 

