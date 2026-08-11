REM uykusuna 43 dakika daha hızlı geçiren giyilebilir cihaz

Derin beyin bölgelerine ulaşıyor
Cihazın öne çıkan özelliği, giyilebilir bir sistemde normalde bir arada kullanılmayan iki teknolojiyi birleştirmesi. NEUSLeeP, hafif ultrason uyarımı ile beyin aktivitesini ölçen elektrotları aynı yapı üzerinde kullanıyor. Böylece beynin REM uykusuyla ilişkili bölgelerine erişilirken beynin uyarıma verdiği tepki de gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.
Cildin üzerine takılabilen bu yapının, uyku araştırmalarının yanı sıra uyku bozukluklarının hastaların kendi evlerinde takip edilmesi ve tedavi edilmesi için de yeni imkanlar sunabileceği belirtiliyor.
Stresle başa çıkmada rol oynuyor
Araştırmacılara göre bunun nedeni, REM uykusunun beynin duygusal süreçlerinde ve stres yönetiminde önemli bir rol üstlenmesi olabilir. Zira rüyaların görülmesinin yanı sıra REM uykusu, beynin duyguları işlediği ve stresli durumlara uyum sağladığı bir evre olarak değerlendiriliyor.
Bu nedenle araştırmacılar, REM uykusunda geçirilen sürenin artırılmasının stresle başa çıkma ve genel iyilik halini destekleme potansiyeli taşıdığını düşünüyor. Bu bulgu özellikle önemli çünkü REM uykusundaki bozulmalar depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi rahatsızlıklarla ilişkilendiriliyor.
Bu bağlamda araştırma ekibi, katılımcılarda olumlu yanıt veren cihaz için yeni bir sürece girmeyi planlıyor. özellikle TSSB, depresyon ve kronik uykusuzluk yaşayan kişilerde ne kadar etkili olduğunu belirlemek için daha geniş kapsamlı klinik çalışmaların yapılması planlanıyor. Ek olarak cihaz için patent başvurusu da yapıldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: