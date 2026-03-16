Renault menzil artırıcılı elektrikli platform geliştiriyor: 1.400 km’ye kadar menzil

Yeni platform temelde tamamen elektrikli araçlar için geliştirildi. Ancak küçük bir içten yanmalı motorun jeneratör görevi görerek bataryayı şarj etmesine de izin veriyor. Böylece araçlar, elektrikli sürüşün avantajlarını korurken toplam menzil ciddi şekilde artırılabiliyor.
Renault’nun verdiği bilgilere göre platform üzerinde geliştirilen tamamen elektrikli modeller WLTP ölçümlerine göre 750 km’ye kadar menzil sunabilecek. Menzil artırıcı motorla donatılmış versiyonlarda ise toplam menzil 1.400 km’ye kadar çıkabiliyor. Bu sistemde CO2 emisyonunun 100 kilometrede 25 gramın altında kalması hedefleniyor.
Modüler yapıya sahip olan platform farklı gövde tiplerine uyarlanabilecek. Sedan ve SUV modellerin yanı sıra Renault, bu mimariyle minivan sınıfının da geri dönebileceğine işaret ediyor. Bu noktada geçmişte tanıtılan Renault R-Space konseptinin gelecekteki bir aile aracına ilham verebileceği belirtiliyor.
Renault aynı zamanda bu platformla geliştirme maliyetlerini yüzde 40’a kadar azaltmayı hedefliyor. Fransa’da yürütülen çalışmalar kapsamında C ve D segmentindeki yeni modeller üzerinde çalışılıyor. Bu segmentler hâlihazırda markanın toplam satışlarının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor.
Son yıllarda menzil artırıcı teknolojisine ilgi yeniden artmaya başladı. Renault'nun ortağı Nissan ise bu teknolojiyi uzun süredir "e-Power" adıyla kullanıyor. Nissan'ın e-Power sistemi uzun süredir Türkiye'de kafa karışıklığına sebep olmuş, son olarak araç sahiplerinden notere gidip ruhsattaki elektrikli ibaresinin benzinli (NOVC-HEV) olarak güncellemeleri istenmişti.
