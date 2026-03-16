Renault menzil artırıcılı elektrikli platform geliştiriyor: 1.400 km’ye kadar menzil

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Renault, elektrikli araç stratejisinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, elektrikli otomobiller için geliştirilen ancak menzil artırıcı içten yanmalı motor desteği de sunabilen yeni nesil RGEV Medium 2.0 platformunu tanıttı. Bu mimari özellikle kompakt ve orta sınıf modeller için tasarlanıyor.

Yeni platform temelde tamamen elektrikli araçlar için geliştirildi. Ancak küçük bir içten yanmalı motorun jeneratör görevi görerek bataryayı şarj etmesine de izin veriyor. Böylece araçlar, elektrikli sürüşün avantajlarını korurken toplam menzil ciddi şekilde artırılabiliyor.

Renault’nun verdiği bilgilere göre platform üzerinde geliştirilen tamamen elektrikli modeller WLTP ölçümlerine göre 750 km’ye kadar menzil sunabilecek. Menzil artırıcı motorla donatılmış versiyonlarda ise toplam menzil 1.400 km’ye kadar çıkabiliyor. Bu sistemde CO2 emisyonunun 100 kilometrede 25 gramın altında kalması hedefleniyor.

Modüler yapıya sahip olan platform farklı gövde tiplerine uyarlanabilecek. Sedan ve SUV modellerin yanı sıra Renault, bu mimariyle minivan sınıfının da geri dönebileceğine işaret ediyor. Bu noktada geçmişte tanıtılan Renault R-Space konseptinin gelecekteki bir aile aracına ilham verebileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör RGEV Medium 2.0 platformu üzerine geliştirilecek araçlar dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle de sunulabilecek. Ayrıca modellerin 2 tona kadar römork çekme kapasitesine sahip olması planlanıyor. Platformun bir diğer önemli özelliği ise 800 volt elektrik mimarisi. Bu sayede 2028’den itibaren Avrupa’da satışa çıkacak modellerin yaklaşık 10 dakikalık şarjla önemli miktarda menzil kazanabileceği belirtiliyor.

Renault aynı zamanda bu platformla geliştirme maliyetlerini yüzde 40’a kadar azaltmayı hedefliyor. Fransa’da yürütülen çalışmalar kapsamında C ve D segmentindeki yeni modeller üzerinde çalışılıyor. Bu segmentler hâlihazırda markanın toplam satışlarının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor.

Son yıllarda menzil artırıcı teknolojisine ilgi yeniden artmaya başladı. Renault’nun ortağı Nissan ise bu teknolojiyi uzun süredir "e-Power" adıyla kullanıyor. Nissan'ın e-Power sistemi uzun süredir Türkiye'de kafa karışıklığına sebep olmuş, son olarak araç sahiplerinden notere gidip ruhsattaki elektrikli ibaresinin benzinli (NOVC-HEV) olarak güncellemeleri istenmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Renault, 1.400 km menzilli EREV sistem geliştiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: