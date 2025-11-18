Renault, 800V mimarisine sahip ilk elektrikli aracını tanıttı: Yeni Trafic E-Tech

İlk kez yeni Trafic E-Tech Electric'de kullanılan yapı, hafif ticari araçlarda daha yüksek verimliliğin ve hızlı şarj teknolojisinin önünü açıyor. Nitekim yeni Trafic’in %15’ten %80’e şarj süresinin 20 dakikanın altına düşmesi hedefleniyor. Araç seri üretime hazır olmasına rağmen yollara çıkışı için biraz zaman var. Satışlar 2026’nın sonunda başlayacak.
Trafic E-Tech, 150 kW güç ve 345 Nm tork sunan elektrik motoruyla geliyor. Menzil konusunda iki batarya seçeneği bulunuyor. NMC batarya yaklaşık 450 km’ye ulaşan bir WLTP menzil sağlarken, daha uygun fiyatlı LFP batarya yaklaşık 350 km menzil sunacak. Renault, batarya kapasitelerini henüz açıklamasa da iki ton çekme ve 1,25 ton yük taşıma kapasitesinin mümkün olacağını belirtiyor.
Tasarımda ilkbaharda gösterilen konsepte sadık kalınmış. Köşeli gövde oranları, aydınlatmalı logo ve geniş LED şerit yeni Trafic’i modern ve dikkat çekici gösteriyor. Asıl fark ise yazılım tarafında. Ampere’in geliştirdiği Android Automotive tabanlı CAR OS sistemi, aracın tüm elektronik altyapısını tek merkezden yönetiyor ve yaşam döngüsü boyunca sürekli güncellenebiliyor.
Yeni Trafic’in üretimi gelecek yıl Sandouville fabrikasında başlayacak. İlerleyen süreçte aynı altyapıyı paylaşan iki yeni ticari model de ürün gamına eklenecek.
