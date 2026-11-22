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Oynat Renault, Bursa'da üretilen yeni Boreal Hybrid E-Tech 4x4 modelini Türkiye'de satışa sunuyor. Türkiye’nin tek yerli hibrit 4x4 SUV modeli olan araç, 150 beygir güç üreten motoru ve elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Yüzde 50'den fazla yerli katkıyla üretilen Boreal, 100 kilometrede 5,8 litre yakıt tüketimi ve zengin sürüş modlarıyla dikkat çekici bir performans vaat ediyor. Yeni model, 23 Kasım'dan itibaren 3 milyon 159 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Renault, Bursa’da üretilen Boreal modelinin yeni hybrid E-Tech 4×4 versiyonunu Türkiye’de satışa sunuyor. 150 HP birleşik güç üreten yeni SUV, arkaya yerleştirilen elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sunarken, 5,8 litre ortalama yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor. Renault Boreal hybrid E-Tech 4×4, 23 Kasım 2026 itibarıyla 3.159.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Türkiye’de üretilen tek hybrid 4×4 SUV

Bursa Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen Renault Boreal, yeni versiyonuyla Türkiye otomotiv pazarında farklı bir konuma yerleşiyor. Yüzde 50’nin üzerinde yerli katkı oranına sahip model, Türkiye’de üretilen ve Türkiye pazarında satışa sunulan tek hybrid 4×4 olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Bursa’da üretilen ilk dört tekerlekten çekişli Renault modeli olarak öne çıkıyor.

Renault Grubu’nun Türkiye’ye yönelik 400 milyon euroluk yatırım stratejisinin önemli parçalarından biri olan Boreal, Bursa’dan farklı ülkelere ihraç edilerek Türkiye’nin otomotiv üretimindeki konumuna da katkı sağlıyor.

Renault Boreal satış rakamlarıyla dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Haziran 2026’da Türkiye’de satışa sunulan Renault Boreal, ilk beş ayında 12 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi.

Temmuz 2026’da 3.031 adetlik satış ve yüzde 4,85 pazar payına ulaşan model, yılın üçüncü çeyreğinde 7.934 adetlik satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci SUV modeli oldu. Ekim ayında ise 2.779 adetlik satış gerçekleştirerek otomobil pazarında ilk üç model arasında yer aldı.

150 HP güç ve elektrik destekli 4×4 sistemi

Renault Boreal hybrid E-Tech 4×4, 1.2 litrelik üç silindirli turbo benzinli motoru ve elektrik motorunu bir araya getiriyor. Toplamda 150 HP birleşik güç üreten sistem, arkaya yerleştirilen elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş sağlıyor.

48V lityum iyon batarya ve 6 ileri otomatik şanzımanla donatılan modelin öne çıkan performans verileri şöyle:

Birleşik güç: 150 HP

Tork: 230 Nm

Şanzıman: 6 ileri otomatik

0-100 km/s hızlanma: 10,1 saniye

Azami hız: 180 km/s

Ortalama yakıt tüketimi: 5,8 lt/100 km

CO₂ emisyonu: 131 g/km

WLTP ölçümlerine göre açıklanan 5,8 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi, Boreal’in performans ve verimlilik özelliklerini bir arada sunmasını sağlıyor.

Farklı zeminler için sürüş modları

Tam Boyutta Gör Boreal hybrid E-Tech 4×4, farklı yol ve arazi koşullarına uyum sağlamak üzere çeşitli sürüş modlarıyla geliyor. Eco, Auto, Kar, Çamur/Kum, Off-road, Smart, Comfort ve Sport seçenekleri, sürücünün araç karakterini kullanım koşullarına göre değiştirmesine olanak tanıyor.

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Modelde ayrıca 4×4 performans izleme monitörü bulunuyor. Pusula, altimetre ve devrilme açısı gibi bilgileri gösteren sistem, arazi sürüşlerinde sürücüye destek sağlıyor. İniş destek sistemi de eğimli zeminlerde kontrollü ilerlemeye yardımcı oluyor.

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Renault Boreal Hybrid E-Tech 4x4 satışa çıkıyor: İşte fiyatı

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