Renault Boreal Ön İnceleme - Yerli üretim ve ÖTV avantajlı!

Yeni Renault Boreal, Oyak Renault Bursa Fabrikası’nda üretilecek ve Türkiye’den Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz bölgesi dahil 54 farklı ülkeye ihraç edilecek. 4,56 metre uzunluğa sahip olan Boreal, geniş yaşam alanı, modern tasarımı, Google entegre OpenR Link multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle Renault’nun yeni nesil SUV anlayışını temsil ediyor.
Türkiye’de ilk etapta 138 HP güç ve 240 Nm tork üreten 1.3 TCE versiyonla karşımıza çıkacak Boreal, 6 ileri çift kavramalı EDC şanzıman ile birlikte geliyor.