    Renault CEO’sundan PHEV araçlara sert eleştiri

    Şarj edilebilir hibritlere yönelik tepki artıyor. Polestar ve Renault’nun CEO’ları kısa menzilli plug-in hibritleri eleştirerek bu araçları “sahte” ve “iki dünyanın en kötüsü” olarak nitelendirdi.

    Renault CEO’sundan PHEV araçlara sert eleştiri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli ve hibrit araç pazarındaki tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Polestar ve Renault’nun üst düzey yöneticileri, modern plug-in hibrit araçları (PHEV) “sahte” ve “en kötü seçenek” olarak nitelendirdi. PHEV araçlara yönelik sektördeki mevcut eğilim de bu yönde.

    CEO'lar PHEV'leri eleştirdi

    Renault CEO’su François Provost kısa menzilli plug-in hibritleri eleştirerek bunların çoğunlukla sürücüleri şarj etmeye ikna etmediğini söyledi. Provost, bu araçları “sahte PHEV” olarak tanımladı ve elektrikli sürüş menzilinin yetersiz olduğunu vurguladı. Örnek vermek gerekirse bazı Avrupa versiyonu Volkswagen Tiguan modelleri WLTP standardına göre 121 km’ye kadar elektrik menzili sunarken, Mazda CX-60 PHEV yalnızca bu mesafenin yarısını kat edebiliyor.

    Provost, çözümün geleneksel plug-in hibritlerde değil, menzil uzatıcı elektrikli araçlarda (range-extender EV) olduğunu belirtti. Bu sistemde elektrik motoru sürüşü gerçekleştirirken, içten yanmalı motor yalnızca jeneratör görevi görüyor. Amaç, günlük sürüşü öncelikle elektrikle sağlamak ve uzun yolculuklarda içten yanmalı motoru destek olarak kullanmak. Provost, böylece 1.000 km’ye kadar kesintisiz bir sürüşün mümkün olabileceğini belirtti.

    Polestar’ın Avustralya sorumlusu Scott Maynard ise bu araçları “iki dünyanın en kötüsü” olarak tanımladı. Maynar, bir petrol motorunun karmaşıklığını elektrikli tahrik sisteminin mühendislik yüküyle birleştirmenin markanın performans odaklı ve sürdürülebilirlik mesajıyla çeliştiğini belirtti.

    Avrupa’daki yeni emisyon yönetmelikleri de PHEV araçların üzerine daha çok yoğunlaşıyor. Düzenleyiciler batarya kapasitelerinin artmasını, resmi menzil ve yakıt tüketim değerlerinin gerçekçi seviyelere çekilmesini istiyor.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2026/03/renault-polestar-phev-debate/ https://www.autocar.co.uk/car-news/business-electric-vehicles/renault-ceo-calls-range-extender-evs-replace-fake-phevs
