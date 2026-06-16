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    Renault'dan BYD'ye dikkat çeken gönderme: "Biz yatırım açıklayınca yapıyoruz"

    BYD'nin Türkiye'deki 1 milyar dolarlık yatırımını askıya aldığı dönemde Renault Türkiye CEO'su Lionel Jaillet'ten dikkat çeken mesaj geldi: “Biz yatırım açıklayınca yapıyoruz.”

    Renault'dan BYD'ye gönderme: 'Biz yatırım açıklayınca yapıyoruz' Tam Boyutta Gör
    Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, Türkiye'deki yatırım planlarına ilişkin yaptığı açıklamalarla otomotiv sektöründe dikkatleri üzerine çekti. Jaillet’in, "Biz yatırım yapacağımızı söylediğimizde bunu yapıyoruz" sözleri Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye'de planladığı yatırımın askıya alındığının ortaya çıkmasının ardından geldi.

    BYD'nin Türkiye yatırımı askıya alınmıştı

    Son dönemde Türkiye otomotiv gündeminin en önemli başlıklarından biri BYD'nin Türkiye'de kurmayı planladığı üretim tesisine ilişkin gelişmeler oldu. Şirketin Başkan Yardımcısı Stella Li, Macaristan'da inşa edilen fabrikanın şu anda şirketin en büyük önceliği olduğunu, Türkiye'de duyurulan fabrikanın ise şimdilik askıya alındığını açıkladı.

    BYD, 2024 yılında yaptığı açıklamada, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla bir üretim tesisi kuracağını ve fabrikanın 2026 yılında üretime başlayacağını duyurmuştu. Stella Li, "Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için çalışmalar yürütmek" ifadelerini kullandı. Sektörde, söz konusu ikinci tesisin İspanya'da mevcut bir fabrikanın satın alınması yoluyla hayata geçirilebileceği değerlendiriliyor.

    Tam da bu tartışmalar sürerken Renault cephesinden gelen mesajlar, Türkiye'ye yönelik uzun vadeli yatırım yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı.

    Lionel Jaillet: "Söz verdiysek yapıyoruz"

    Geçtiğimiz hafta Bursa'da üretimine başlanan yeni SUV modeli Boreal'in tanıtımında konuşan Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, şirketin daha önce açıkladığı yatırım planına bağlılığını vurguladı.

    Jaillet, 2023 yılında duyurulan 400 milyon Euro'luk yatırım programının kararlılıkla sürdüğünü belirterek “Biz yatırım yapacağımızı söylediğimizde bunu yapıyoruz. 2023 yılında 400 milyon Euro yatırımla Türkiye’de 4 yeni model üreteceğimizi açıklamıştık. Bu plana kararlılıkla devam ediyoruz. Renault Duster ve Clio 6’nın ardından Boreal’in üretimi de Bursa’da başladı. Boreal’in geliştirilmesinde Türk mühendisler önemli rol oynadı” diye konuştu.

    Renault'dan büyüme mesajı

    Renault'dan BYD'ye gönderme: 'Biz yatırım açıklayınca yapıyoruz' Tam Boyutta Gör
    Bursa'daki OYAK Renault Fabrikaları'nda düzenlenen toplantıya MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur'un yanı sıra çok sayıda şirket yöneticisi de katıldı.

    Toplantıda konuşan Bahaettin Tatoğlu, Renault'nun Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirdiğini vurgulayarak, "Biz Türkiye'ye ne söz verdiysek harfiyen yaptık" dedi. Yeni bir büyüme dönemine girdiklerini belirten Tatoğlu, SUV segmentindeki pazar paylarının yüzde 4,5'ten yüzde 6'ya yükseldiğini, Boreal modeliyle birlikte bu oranı yüzde 10'un üzerine taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

    OYAK Renault'nun Bursa tesislerinde üretilecek dördüncü modelin Dacia Striker olacağı da açıklandı. Modelin üretimine 2026 yılının sonunda başlanması planlanıyor.

    Bununla birlikte Renault'nun Bursa'da üretimine başladığı Boreal modeli için hedefler oldukça iddialı. Şirket, yalnızca C-SUV segmentinde liderlik değil, aynı zamanda uzun yıllar Türkiye otomobil pazarının zirvesinde yer alan Fiat Egea benzeri bir başarı hikayesi oluşturmayı amaçlıyor.

    Renault yetkilileri, 2027 yılında Boreal'in halen Türkiye'nin en çok satan otomobili konumundaki Clio'yu geride bırakarak pazar lideri olmasını beklediklerini ifade ediyor. Türkiye'de üretilecek Boreal, yüzde 58'e ulaşan yerlilik oranına sahip. Aracın lansmana özel başlangıç fiyatı 2,2 milyon TL olarak açıklanmıştı.

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