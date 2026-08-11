Renault CEO'su "Geçmişe sığınan ölür" dedi, Clio ve R5 için yeni dönemi duyurdu

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Tam Boyutta Gör Son dönemde Renault 4, 5 ve Twingo gibi ikonik modellerini elektrikli ve retro tasarımlarla yeniden hayata geçiren Renault, strateji değişikliğine gidiyor. Markanın CEO’su Fabrice Cambolive, geçmişin ikonik tasarımlarına bel bağlamayı bırakıp tamamen "yeni" modellere odaklanacaklarını duyurdu.

"Sadece Geçmişle yaşarsanız ölürsünüz"

Retro tasarım modasına açık bir sınır çizen Cambolive, "Eğer bir amacınız varsa retroya kayabilirsiniz ancak bir amacınız yoksa başarısız olursunuz. Sadece geçmişle yaşarsanız ölürsünüz" ifadelerini kullandı.

Ürün gamında üçte bir oranında dengeli bir dağılım hedeflediklerini belirten CEO, ideal model karmasını şöyle özetledi:

İkonik modeller: R5, R4 ve Twingo gibi efsaneler.

R5, R4 ve Twingo gibi efsaneler. Hikayesi olmayan ama bilinen modeller: Clio ve Scenic gibi zihinlerde yer etmiş isimler.

Clio ve Scenic gibi zihinlerde yer etmiş isimler. Tamamen yeni modeller: Tasarımcıların sıfırdan yaratacağı özgün araçlar.

Yeni nesil Renault Clio nasıl olacak?

Mevcut Clio'nun başarısına rağmen 2030'lu yılların ortasında gelmesi beklenen yeni nesil Clio için çalışmalar şimdiden başladı. Cambolive, yeni Clio’nun kesinlikle retro bir tasarıma sahip olmayacağını belirterek, araç boyutlarının 4.1 - 4.2 metre civarında hatchback formunu koruyacağını ifade etti.

Geliştirilen yeni platformun hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcılı motorlara uygun olduğunu belirten CEO, gelecekte tamamen elektrikli bir dünyada olacaklarını ancak içten yanmalı motor ihtimalini tamamen göz ardı etmek için henüz erken olduğunu ekledi.

Renault 5 için itiraf: "Zayıf yönlerini tespit ettik"

Elektrikli Renault 5 hakkında da konuşan Cambolive, aracın gelecekteki güncellemeleri için samimi açıklamalarda bulundu. Mühendislik ekibinin araç üzerinde bazı zayıf noktalar tespit ettiğini belirten CEO, "Güzel olan şu ki, bu zayıf yönleri müşterilerden geri bildirim almadan önce kendimiz fark ettik" dedi.

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R5 için hibrit motor baskılarına boyun eğmediklerini vurgulayan Cambolive, elektrikli sürüş keyfinden taviz vermeden aracın görünümünü özel ortaklıklarla daha da çekici hale getireceklerini belirtti.

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Renault'dan radikal karar: Geçmişle yaşayan ölür, Clio değişiyor

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