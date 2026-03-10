Renault'dan şehirli Jimny denemesi: İşte yeni Renault Bridger

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Renault, “futuREady” adını verdiği yeni stratejisiyle otomotiv dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Marka, 2030 yılına kadar toplam 36 yeni model sunmayı planlarken bu vizyonun en ilginç parçalarından biri de yeni konsept modeli Bridger oldu.

"Şehir kaşifi" Renault Bridger

Tam Boyutta Gör Henüz konsept aşamasında olan Renault Bridger, köşeli tasarımıyla günümüzün yuvarlak hatlı küçük SUV’larından ayrılıyor. Tasarım dili bazı açılardan Land Rover Defender’ı andırsa da boyutları daha çok Suzuki Jimny sınıfına yakın. Dört metreden kısa (yaklaşık 3,99 metre) uzunluğa sahip modelin yana açılan bagaj kapağına monte edilmiş bir stepne bulunuyor.

Renault, Bridger’ı gerçek bir arazi canavarından ziyade “şehir kaşifi” olarak konumlandırıyor. Yine de 200 mm yerden yükseklik sunması, modelin zorlu zeminlerde de belli bir kabiliyete sahip olacağını gösteriyor. Konseptte kullanılan 18 inç jantların üretim versiyonunda daha küçük ölçülerle sunulması ise olası görünüyor.

Modelin ön yüzünde markanın klasik elmas logosu yerine, tüm ızgarayı kaplayan büyük bir Renault yazısı tercih edilmiş. Bu yaklaşım son dönemde otomobil üreticileri arasında giderek yaygınlaşıyor.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylar henüz sınırlı olsa da Bridger’ın modüler bir platform üzerinde yükseleceği ve benzinli, hibrit ile tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sunulacağı doğrulandı. Küçük boyutlarına rağmen arka koltuklar açıkken 400 litrelik bagaj hacmi sunan modelde arka diz mesafesi ise 200 mm olarak açıklanıyor.

Üretim versiyonunun 2027’nin sonunda tanıtılması planlanıyor. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkacak olan Bridger’ın, 2028’den itibaren diğer pazarlara da sunulması bekleniyor.

