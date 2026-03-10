Renault'dan şehirli Jimny denemesi: İşte yeni Renault Bridger

Renault, “futuREady” adını verdiği yeni stratejisiyle otomotiv dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Marka, 2030 yılına kadar toplam 36 yeni model sunmayı planlarken bu vizyonun en ilginç parçalarından biri de yeni konsept modeli Bridger oldu.
"Şehir kaşifi" Renault Bridger
Renault, Bridger’ı gerçek bir arazi canavarından ziyade “şehir kaşifi” olarak konumlandırıyor. Yine de 200 mm yerden yükseklik sunması, modelin zorlu zeminlerde de belli bir kabiliyete sahip olacağını gösteriyor. Konseptte kullanılan 18 inç jantların üretim versiyonunda daha küçük ölçülerle sunulması ise olası görünüyor.
Modelin ön yüzünde markanın klasik elmas logosu yerine, tüm ızgarayı kaplayan büyük bir Renault yazısı tercih edilmiş. Bu yaklaşım son dönemde otomobil üreticileri arasında giderek yaygınlaşıyor.
Üretim versiyonunun 2027’nin sonunda tanıtılması planlanıyor. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkacak olan Bridger’ın, 2028’den itibaren diğer pazarlara da sunulması bekleniyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım