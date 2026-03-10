Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault'dan şehirli Jimny denemesi: İşte yeni Renault Bridger

    2030’a kadar 36 yeni model planlayan Renault, yeni "şehirli Jimny" denemesi Bridger’ı tanıttı. Modüler platformda yükselecek bu küçük dev, 2027 sonunda yollara çıkmaya hazır.

    Renault, “futuREady” adını verdiği yeni stratejisiyle otomotiv dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Marka, 2030 yılına kadar toplam 36 yeni model sunmayı planlarken bu vizyonun en ilginç parçalarından biri de yeni konsept modeli Bridger oldu.

    "Şehir kaşifi" Renault Bridger

    Renault'dan şehirli Jimny denemesi: İşte yeni Renault Bridger Tam Boyutta Gör
    Henüz konsept aşamasında olan Renault Bridger, köşeli tasarımıyla günümüzün yuvarlak hatlı küçük SUV’larından ayrılıyor. Tasarım dili bazı açılardan Land Rover Defender’ı andırsa da boyutları daha çok Suzuki Jimny sınıfına yakın. Dört metreden kısa (yaklaşık 3,99 metre) uzunluğa sahip modelin yana açılan bagaj kapağına monte edilmiş bir stepne bulunuyor.

    Renault, Bridger’ı gerçek bir arazi canavarından ziyade “şehir kaşifi” olarak konumlandırıyor. Yine de 200 mm yerden yükseklik sunması, modelin zorlu zeminlerde de belli bir kabiliyete sahip olacağını gösteriyor. Konseptte kullanılan 18 inç jantların üretim versiyonunda daha küçük ölçülerle sunulması ise olası görünüyor.

    Modelin ön yüzünde markanın klasik elmas logosu yerine, tüm ızgarayı kaplayan büyük bir Renault yazısı tercih edilmiş. Bu yaklaşım son dönemde otomobil üreticileri arasında giderek yaygınlaşıyor.

    Renault'dan şehirli Jimny denemesi: İşte yeni Renault Bridger Tam Boyutta Gör
    Teknik detaylar henüz sınırlı olsa da Bridger’ın modüler bir platform üzerinde yükseleceği ve benzinli, hibrit ile tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sunulacağı doğrulandı. Küçük boyutlarına rağmen arka koltuklar açıkken 400 litrelik bagaj hacmi sunan modelde arka diz mesafesi ise 200 mm olarak açıklanıyor.

    Üretim versiyonunun 2027’nin sonunda tanıtılması planlanıyor. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkacak olan Bridger’ın, 2028’den itibaren diğer pazarlara da sunulması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 2 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 5 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 5 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iyon kaplama saat nedir aküden elektrik alma ayt mat kaç ayda biter honor magic 8 lite vodafone edge nasıl kaldırılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer AL16-52P
    Acer AL16-52P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum