Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault Duster, yeni yerli üretim motorlarla yola çıkıyor

    Renault Duster, yenilenen dört farklı motor seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor. 1.3 TCe otomatik, 1.8 Full Hybrid ve 1.2 Eco-G motorlar artık Bursa'da yerli olarak üretiliyor.

    Renault Duster, yeni yerli üretim motorlarla yola çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen yeni Renault Duster, yerli üretim yeni motor seçenekleriyle aşama atladı. Yeni Renault Duster, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap veren, tamamen yenilenmiş bir motor gamıyla yollara çıkıyor. Yeni 1.2 Eco-G, 1.3 TCe otomatik ve 1.8 Full Hybrid seçeneklerinin Türkiye’de üretilmesi, maliyet avantajını artırırken, modelin yerli kimliğini de güçlendiriyor.

    Yeni 1.3 TCe EDC 145 HP: 1.3 TCe motor, 7 ileri EDC otomatik şanzımanla birleştirilerek 145 HP’lik güçlü bir performans sunuyor. Bu versiyon, aynı zamanda 594 litrelik rekor bagaj hacmiyle rakiplerinin bir adım önüne geçiyor.

    • Yeni 1.8 Full Hybrid E-Tech 160 HP: Duster’ın sevilen hybrid teknolojisi artık çok daha güçlü ve verimli. Önceki nesline göre %10’a varan yakıt tasarrufu sağlayan bu motor, geliştirilmiş Multi-mode otomatik şanzımanla üst düzey bir verimlilik sunuyor.
    • Yeni 1.2 Eco-G 120 HP: Duster’ın sevilen LPG’li motoru, yeni 1.2 litrelik hacmi ve 120 HP gücüne rağmen yakıt ekonomisinden ödün vermeyen, bütçe dostu bir seçenek sunuyor.
    • Yeni 1.2 Hybrid 4×4 LPG 150 HP: Duster tarihinde bir ilk olarak gelişmiş Hybrid teknolojisi, LPG’nin eşsiz ekonomisi ve otomatik vitesin konforu ile dört çeker sürüş kabiliyeti bir arada sunuluyor. Bu, onu en az yakan 4×4 araçlar arasına konumlandırıyor.
    Renault Duster, yeni yerli üretim motorlarla yola çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Sert ve güçlü SUV kimliğini koruyan yeni Duster, iç mekanda konfor ve teknolojiye odaklanıyor. Techno seviyesinden itibaren standart olarak sunulan ACC (Adaptif Cruise Control), sürücülere çok daha konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Techno versiyonlardaki yeni koltuk döşemeleri, önceki koltuklara göre çok daha rahat ve yeni açık gri rengi sayesinde aracın iç mekânını çok daha ferah gösteriyor.

    ÖTV muafiyetli 1.3 TCe Renault Duster

    Renault, Yeni Duster’a sahip olmak isteyen kullanıcılarına avantajlı tekliflerle geliyor. Yeni motor seçeneklerine özel 200.000 TL %0 faiz kredi fırsatı kullanıcılara sunuluyor. Mevcut Duster araçlarını getiren kullanıcılar, 1.3 TCe otomatik versiyona sahip yeni Renault Duster model alımlarında geçerli olmak üzere 75.000 TL tutarında özel takas indiriminden faydalanabiliyor.

    Renault Duster, yeni yerli üretim motorlarla yola çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca 1.3 TCe otomatik modeli ÖTV muafiyeti seçeneği ile satın alınabiliyor. Yeni düzenlemeye göre, bir aracın ÖTV muafiyetiyle satın alınabilmesi için en az yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor. Bu motor Bursa'da üretilmeye başladığı için Duster 1.3 TCe otomatik de artık mevcut şartı karşılıyor.

    Renault Duster fiyat listesi şöyle:

    • evolution Turbo TCe EDC 145 hp --> 1.745.000 TL
    • techno Turbo TCe EDC 145 hp --> 1.795.000 TL
    • evolution mild hybrid advanced 130 hp 4x4 --> 2.288.000 TL
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    rcknrll 9 saat önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 16 saat önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 1 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 1 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 2 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 2 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 2 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 3 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 3 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 3 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 3 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 3 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 3 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 3 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 3 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 3 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cinsellik konusu nasıl açılır olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi ne demek bmw 3.16i alınır mı dijital veri işleme izni nedir iphone 15 hangi renk alınmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
    Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum