Renault Duster, yeni yerli üretim motorlarla yola çıkıyor

Tam Boyutta Gör Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen yeni Renault Duster, yerli üretim yeni motor seçenekleriyle aşama atladı. Yeni Renault Duster, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap veren, tamamen yenilenmiş bir motor gamıyla yollara çıkıyor. Yeni 1.2 Eco-G, 1.3 TCe otomatik ve 1.8 Full Hybrid seçeneklerinin Türkiye’de üretilmesi, maliyet avantajını artırırken, modelin yerli kimliğini de güçlendiriyor.

Yeni 1.3 TCe EDC 145 HP: 1.3 TCe motor, 7 ileri EDC otomatik şanzımanla birleştirilerek 145 HP’lik güçlü bir performans sunuyor. Bu versiyon, aynı zamanda 594 litrelik rekor bagaj hacmiyle rakiplerinin bir adım önüne geçiyor.

Yeni 1.8 Full Hybrid E-Tech 160 HP : Duster’ın sevilen hybrid teknolojisi artık çok daha güçlü ve verimli. Önceki nesline göre %10’a varan yakıt tasarrufu sağlayan bu motor, geliştirilmiş Multi-mode otomatik şanzımanla üst düzey bir verimlilik sunuyor.

: Duster’ın sevilen hybrid teknolojisi artık çok daha güçlü ve verimli. Önceki nesline göre %10’a varan yakıt tasarrufu sağlayan bu motor, geliştirilmiş Multi-mode otomatik şanzımanla üst düzey bir verimlilik sunuyor. Yeni 1.2 Eco-G 120 HP : Duster’ın sevilen LPG’li motoru, yeni 1.2 litrelik hacmi ve 120 HP gücüne rağmen yakıt ekonomisinden ödün vermeyen, bütçe dostu bir seçenek sunuyor.

: Duster’ın sevilen LPG’li motoru, yeni 1.2 litrelik hacmi ve 120 HP gücüne rağmen yakıt ekonomisinden ödün vermeyen, bütçe dostu bir seçenek sunuyor. Yeni 1.2 Hybrid 4×4 LPG 150 HP: Duster tarihinde bir ilk olarak gelişmiş Hybrid teknolojisi, LPG’nin eşsiz ekonomisi ve otomatik vitesin konforu ile dört çeker sürüş kabiliyeti bir arada sunuluyor. Bu, onu en az yakan 4×4 araçlar arasına konumlandırıyor.

Tam Boyutta Gör Sert ve güçlü SUV kimliğini koruyan yeni Duster, iç mekanda konfor ve teknolojiye odaklanıyor. Techno seviyesinden itibaren standart olarak sunulan ACC (Adaptif Cruise Control), sürücülere çok daha konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Techno versiyonlardaki yeni koltuk döşemeleri, önceki koltuklara göre çok daha rahat ve yeni açık gri rengi sayesinde aracın iç mekânını çok daha ferah gösteriyor.

Renault, Yeni Duster’a sahip olmak isteyen kullanıcılarına avantajlı tekliflerle geliyor. Yeni motor seçeneklerine özel 200.000 TL %0 faiz kredi fırsatı kullanıcılara sunuluyor. Mevcut Duster araçlarını getiren kullanıcılar, 1.3 TCe otomatik versiyona sahip yeni Renault Duster model alımlarında geçerli olmak üzere 75.000 TL tutarında özel takas indiriminden faydalanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca 1.3 TCe otomatik modeli ÖTV muafiyeti seçeneği ile satın alınabiliyor. Yeni düzenlemeye göre, bir aracın ÖTV muafiyetiyle satın alınabilmesi için en az yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor. Bu motor Bursa'da üretilmeye başladığı için Duster 1.3 TCe otomatik de artık mevcut şartı karşılıyor.

Renault Duster fiyat listesi şöyle:

evolution Turbo TCe EDC 145 hp --> 1.745.000 TL

techno Turbo TCe EDC 145 hp --> 1.795.000 TL

evolution mild hybrid advanced 130 hp 4x4 --> 2.288.000 TL

