Renault Duster, yeni yerli üretim motorlarla yola çıkıyor

Yeni 1.3 TCe EDC 145 HP: 1.3 TCe motor, 7 ileri EDC otomatik şanzımanla birleştirilerek 145 HP’lik güçlü bir performans sunuyor. Bu versiyon, aynı zamanda 594 litrelik rekor bagaj hacmiyle rakiplerinin bir adım önüne geçiyor.
- Yeni 1.8 Full Hybrid E-Tech 160 HP: Duster’ın sevilen hybrid teknolojisi artık çok daha güçlü ve verimli. Önceki nesline göre %10’a varan yakıt tasarrufu sağlayan bu motor, geliştirilmiş Multi-mode otomatik şanzımanla üst düzey bir verimlilik sunuyor.
- Yeni 1.2 Eco-G 120 HP: Duster’ın sevilen LPG’li motoru, yeni 1.2 litrelik hacmi ve 120 HP gücüne rağmen yakıt ekonomisinden ödün vermeyen, bütçe dostu bir seçenek sunuyor.
- Yeni 1.2 Hybrid 4×4 LPG 150 HP: Duster tarihinde bir ilk olarak gelişmiş Hybrid teknolojisi, LPG’nin eşsiz ekonomisi ve otomatik vitesin konforu ile dört çeker sürüş kabiliyeti bir arada sunuluyor. Bu, onu en az yakan 4×4 araçlar arasına konumlandırıyor.
ÖTV muafiyetli 1.3 TCe Renault Duster
Renault, Yeni Duster’a sahip olmak isteyen kullanıcılarına avantajlı tekliflerle geliyor. Yeni motor seçeneklerine özel 200.000 TL %0 faiz kredi fırsatı kullanıcılara sunuluyor. Mevcut Duster araçlarını getiren kullanıcılar, 1.3 TCe otomatik versiyona sahip yeni Renault Duster model alımlarında geçerli olmak üzere 75.000 TL tutarında özel takas indiriminden faydalanabiliyor.
Renault Duster fiyat listesi şöyle:
- evolution Turbo TCe EDC 145 hp --> 1.745.000 TL
- techno Turbo TCe EDC 145 hp --> 1.795.000 TL
- evolution mild hybrid advanced 130 hp 4x4 --> 2.288.000 TL
