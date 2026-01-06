Renault Filante SUV duyuruldu: Renault'nun yeni yıldızı

Filante, Renault’nun Avrupa dışındaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası büyüme planının merkezinde yer alıyor. E-segmentte konumlanan model, Avrupa pazarındaki Austral, Espace ve Rafale’in üzerine konumlandırılarak daha büyük, daha lüks ve daha prestijli bir seçenek sunacak.
“Filante” ismi, Fransızcada “kayan yıldız” anlamını çağrıştırıyor. Renault’nun isimlendirme yöneticisi Sylvia Dos Santos, bu ismin “uzay, yolculuk ve akıp giden yıldızları” anımsatarak aracın zarif ve görkemli tasarım dilini yansıttığını söylüyor.
Model, adını 1956’daki rekor denemeleri için geliştirilen Etoile Filante’dan ve otoyol hızlarında 1.008 km yol kat eden Filante Record konseptinden alıyor. Ancak seri üretim versiyonu, tek koltuklu deneysel tasarımlar yerine beş kapılı, geniş ve aile odaklı bir SUV formuyla geliyor.
Güney Kore'de üretilecek
Model, önce Güney Kore’de satışa sunulacak, ardından seçili pazarlara ihraç edilecek. Avrupa’ya gelmesi ise şimdilik planlanmıyor. Bu bölgede amiral gemisi rolünü Rafale üstlenmeye devam edecek.
Paylaşılan ipucu görüntülerine göre Renault Filante; ön tampona entegre LED detayları, akıcı ve aerodinamik bir tavan çizgisi, güçlü arka omuz hatlarıyla premium bir duruş sergiliyor. İç mekân henüz tanıtılmadı ancak Renault, yolcu konforuna odaklanan “en ileri teknolojilerle” donatılmış bir kabin vadediyor.
Renault, yeni Filante ile Avrupa dışındaki pazarlarda marka algısını yükseltmek ve üst sınıf SUV segmentinde söz sahibi olmak istiyor.