    Renault Filante SUV duyuruldu: Renault'nun yeni yıldızı

    Renault Filante, markanın yeni amiral gemisi SUV modeli olarak duyuruldu. E-segment yapısı ve üst sınıf özellikleriyle Renault’un global stratejisinde kilit rol üstleniyor.

    Renault Filante 2026 Tam Boyutta Gör
    Renault, crossover ve SUV tarafında geniş bir ürün yelpazesine sahip olmasına rağmen, global stratejisinde önemli bir rol üstlenecek yeni bir üst sınıf model daha ekliyor. Markanın “yüksek segment dönüşümünü” temsil eden yeni Renault Filante, 13 Ocak’ta Güney Kore’de tanıtılacak ve Avrupa dışı pazarlarda amiral gemisi konumuna yerleşecek.

    Filante, Renault’nun Avrupa dışındaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası büyüme planının merkezinde yer alıyor. E-segmentte konumlanan model, Avrupa pazarındaki Austral, Espace ve Rafale’in üzerine konumlandırılarak daha büyük, daha lüks ve daha prestijli bir seçenek sunacak.

    “Filante” ismi, Fransızcada “kayan yıldız” anlamını çağrıştırıyor. Renault’nun isimlendirme yöneticisi Sylvia Dos Santos, bu ismin “uzay, yolculuk ve akıp giden yıldızları” anımsatarak aracın zarif ve görkemli tasarım dilini yansıttığını söylüyor.

    Model, adını 1956’daki rekor denemeleri için geliştirilen Etoile Filante’dan ve otoyol hızlarında 1.008 km yol kat eden Filante Record konseptinden alıyor. Ancak seri üretim versiyonu, tek koltuklu deneysel tasarımlar yerine beş kapılı, geniş ve aile odaklı bir SUV formuyla geliyor.

    Güney Kore'de üretilecek

    Renault Filante 2026 Tam Boyutta Gör
    Renault Filante, Güney Kore’nin Busan kentindeki fabrikada üretilecek. Filante’nin Geely ile ortak geliştirilen Compact Modular Architecture platformunu kullanması bekleniyor. Bu yapı; içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli güç seçeneklerini destekliyor, dolayısıyla Filante için geniş bir motor yelpazesinin mümkün olduğu düşünülüyor.

    Model, önce Güney Kore’de satışa sunulacak, ardından seçili pazarlara ihraç edilecek. Avrupa’ya gelmesi ise şimdilik planlanmıyor. Bu bölgede amiral gemisi rolünü Rafale üstlenmeye devam edecek.

    Paylaşılan ipucu görüntülerine göre Renault Filante; ön tampona entegre LED detayları, akıcı ve aerodinamik bir tavan çizgisi, güçlü arka omuz hatlarıyla premium bir duruş sergiliyor. İç mekân henüz tanıtılmadı ancak Renault, yolcu konforuna odaklanan “en ileri teknolojilerle” donatılmış bir kabin vadediyor.

    Renault, yeni Filante ile Avrupa dışındaki pazarlarda marka algısını yükseltmek ve üst sınıf SUV segmentinde söz sahibi olmak istiyor.

    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

