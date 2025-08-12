Giriş
    Renault, Çinli Geely'nin GEA platformunu kullanarak yeni SUV'lar üretecek

    Renault, Geely’nin GEA platformunu kullanarak Güneydoğu Asya ve Latin Amerika pazarlarına yönelik yeni elektrikli ve hibrit SUV modeller geliştirecek.              

    Renault, Geely'nin platformunu kullanarak yeni SUV'lar üretecek Tam Boyutta Gör
    Renault, Geely’nin gelişmiş GEA platformunu kullanarak Güneydoğu Asya ve Latin Amerika başta olmak üzere yurt dışı pazarlarını hedefleyen yeni bir "yeni enerjili araç" serisi üzerinde çalışıyor. Bu iş birliği, Geely’nin GEA platformunun ilk kez dışarıya tedarik edilmesi anlamına gelebilir.

    Yeni modeller, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarla sunulacak ve SUV tipi araçlar olacak. Renault, aracın gövdesini bağımsız olarak geliştirecek olsa da genel mimari ve şasi, Geely’nin Galaxy serisindeki mevcut tasarımlardan uyarlanacak. Bu sayede maliyetlerin düşürülmesi ve geliştirme sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

    Geely ile geliştirilecek yeni SUV modeller Güney Kore, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Kuzey Afrika gibi Renault’nun güçlü olduğu pazarlara hitap edecek. Renault’nun bu bölgelerdeki marka bilinirliği ve geniş bayi ağı, Geely’nin bu ortaklıkla değerlendirmek istediği en önemli avantajlardan biri olacak.

    İki şirket arasındaki iş birliği 2021 sonunda başlamıştı. 2022’de Renault’nun Kore fabrikasında, Geely’nin CMA platformunu temel alan hibrit Koleos üretileceği doğrulanmış ve bu model 2024’te piyasaya sürülmüştü.

    Bu yılın başlarında ise Geely ve Renault, Geely’nin Renault Brezilya’da azınlık hissesi almasını öngören bir anlaşma imzaladı. Böylece Geely, Renault Brezilya’nın üretim, satış ağı ve satış sonrası hizmet altyapısını kullanarak kendi araçlarını satabilecek. Galaxy E5’in yurt dışı versiyonunun, Renault Brezilya üzerinden üretilip satılacak ilk Geely modeli olması planlanıyor.

