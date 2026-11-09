Renault’nun küçük SUV’si Avrupa’ya Dacia olarak gelebilir

Yapay Zeka Özeti:
- Renault’nun Hindistan için geliştirdiği küçük SUV modeli Bridger, Avrupa pazarında Dacia markasıyla satışa sunulabilir. Dört metreden kısa uzunluğu ve 400 litrelik bagajıyla dikkat çeken model; benzinli, hibrit ve elektrikli motor seçeneklerine sahip. Dacia’nın 2030 elektrikli araç stratejisine katılması beklenen modelin, Avrupa'da Citroen e-C3 ve Fiat Grande Panda gibi rakip şehir otomobilleriyle mücadele etmesi planlanıyor. Modelin Avrupa’ya geliş tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Dört metreden kısa, 400 litre bagajlı
Mart ayında konsept olarak tanıtılan Renault Bridger; köşeli gövdesi, 20 santimetrelik yerden yüksekliği ve bagaj kapağına yerleştirilen yedek lastiğiyle dikkat çekiyor. Renault, dört metreden kısa otomobilde 400 litrelik bagaj hacmi ve arka koltuklarda 20 cm diz mesafesi sunulacağını belirtiyor.
Yeni RGMP small platformunu kullanacak seri üretim modelinde, pazara göre benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli seçenekler bulunacak. İlk satışların 2027 sonuna kadar Hindistan’da başlaması, ardından diğer pazarlara geçilmesi planlanıyor.
Dacia’nın dördüncü elektriklisi olabilir
Avrupa’ya gelmesi halinde Bridger’ın, Citroen e-C3 ve Fiat Grande Panda Electric gibi küçük elektrikli modellerle rekabet etmesi bekleniyor.
Avrupa’da üretilen küçük elektrikli otomobillere yönelik teşvik önerileri de kararda etkili olabilir. Bridger, dört metrenin altındaki uzunluğuyla planlanan 4,20 metrelik sınırın içinde kalıyor. Ancak bu avantajlardan yararlanması, düzenlemenin son haline ve üretim yerine bağlı olacak.
Renault Grubu CEO’su François Provost da Paris Otomobil Fuarı’nda, Hindistan için geliştirilen Bridger’ın ileride grubun Avrupa pazarlarına gelebileceğinin işaretini vermişti. Modelin Dacia adıyla satışa çıkıp çıkmayacağı, fiyatı ve Avrupa takvimi henüz belli değil.
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