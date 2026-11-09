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    Renault’nun küçük SUV’si Avrupa’ya Dacia olarak gelebilir

    Renault’nun Hindistan için geliştirdiği Bridger, Dacia markasıyla Avrupa’ya gelebilir. Dört metreden kısa SUV’nin elektrikli versiyonu, Dacia’nın ürün gamına katılması düşünülen modeller arasında.

    Renault’nun küçük SUV’si Avrupa’ya Dacia olarak gelebilir Tam Boyutta Gör
    Dacia, Avrupa'da elektrikli otomobil ailesini genişletmek için Renault’nun yeni küçük SUV’si Bridger’ı değerlendiriyor. Autocar’ın haberine göre, başlangıçta Avrupa için planlanmayan model, gerekli değişikliklerle Dacia markası altında satışa sunulabilir. Ancak henüz alınmış resmi bir karar yok.

    Dört metreden kısa, 400 litre bagajlı

    Mart ayında konsept olarak tanıtılan Renault Bridger; köşeli gövdesi, 20 santimetrelik yerden yüksekliği ve bagaj kapağına yerleştirilen yedek lastiğiyle dikkat çekiyor. Renault, dört metreden kısa otomobilde 400 litrelik bagaj hacmi ve arka koltuklarda 20 cm diz mesafesi sunulacağını belirtiyor.

    Yeni RGMP small platformunu kullanacak seri üretim modelinde, pazara göre benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli seçenekler bulunacak. İlk satışların 2027 sonuna kadar Hindistan’da başlaması, ardından diğer pazarlara geçilmesi planlanıyor.

    Dacia’nın dördüncü elektriklisi olabilir

    Renault’nun küçük SUV’si Avrupa’ya Dacia olarak gelebilir Tam Boyutta Gör
    Dacia, 2030’a kadar dört elektrikli model sunmayı hedefliyor. Yeni Spring ile Sandero ve Sandero Stepway’in elektrikli versiyonları bu planın bir parçası. Habere göre dördüncü model olarak düşünülen elektrikli Striker’dan vazgeçilmesi, Bridger için yer açabilir.

    Avrupa’ya gelmesi halinde Bridger’ın, Citroen e-C3 ve Fiat Grande Panda Electric gibi küçük elektrikli modellerle rekabet etmesi bekleniyor.

    Avrupa’da üretilen küçük elektrikli otomobillere yönelik teşvik önerileri de kararda etkili olabilir. Bridger, dört metrenin altındaki uzunluğuyla planlanan 4,20 metrelik sınırın içinde kalıyor. Ancak bu avantajlardan yararlanması, düzenlemenin son haline ve üretim yerine bağlı olacak.

    Renault Grubu CEO’su François Provost da Paris Otomobil Fuarı’nda, Hindistan için geliştirilen Bridger’ın ileride grubun Avrupa pazarlarına gelebileceğinin işaretini vermişti. Modelin Dacia adıyla satışa çıkıp çıkmayacağı, fiyatı ve Avrupa takvimi henüz belli değil.

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