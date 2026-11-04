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    Renault'nun yeni elektrikli aracı sürücüler için geliştirilmedi

    Renault, askeri ve sivil görevler için geliştirilen elektrikli Forefront Concept’i tanıttı. Bir ton yük taşıyabilen araç, uzaktan kontrollü veya otonom olarak tehlikeli bölgelere gönderilebiliyor.

    Renault'nun yeni elektrikli aracı sürücüler için geliştirilmedi Tam Boyutta Gör
    Renault, Forefront Concept adını verdiği elektrikli insansız kara aracını görücüye çıkardı. Modüler yapısıyla farklı görevlere uyarlanabilen araç, insanların girmesinin riskli olduğu bölgelere ulaşmak ve lojistik operasyonları desteklemek üzere geliştirildi.

    Aracın üretimini Renault üstlenirken uzaktan kontrol ve otonom sürüş teknolojileri John Cockerill tarafından geliştirildi. Fransız silahlı kuvvetlerinin görüşleri doğrultusunda şekillenen konsept, önümüzdeki haftalarda çeşitli tatbikat ve testlerde kullanılacak. Sonuçlar, tasarımın geliştirilmesine yön verecek.

    Çift motor, dört tekerlekten yönlendirme

    Renault'nun yeni elektrikli aracı sürücüler için geliştirilmedi Tam Boyutta Gör
    Sürücü kabini bulunmayan Forefront Concept, iki elektrik motoru, dört tekerlekten çekiş ve dört tekerlekten yönlendirme sistemleriyle donatılıyor. Elektrikli güç aktarma sistemi, zorlu arazilerde düşük gürültüyle ilerlemeye olanak tanıyor.

    Renault, tam şarjla yaklaşık 400 kilometre menzil hedefliyor. Eklenebilen bir menzil uzatıcıyla bu mesafenin artırılması da mümkün. Ancak batarya kapasitesi ve menzil uzatıcının teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı.

    Lojistikten tahliyeye farklı görevler

    Renault'nun yeni elektrikli aracı sürücüler için geliştirilmedi Tam Boyutta Gör
    Bir ton taşıma kapasitesine sahip araç; lojistik destek, yaralı tahliyesi, drone karşıtı operasyonlar ve ateş desteği gibi farklı görevler için yapılandırılabilecek. Sivil kullanımda ise tehlikeli endüstriyel sahalara erişim gibi ihtiyaçlara hizmet etmesi amaçlanıyor.

    Renault, maliyetleri düşürmek ve üretime geçişi hızlandırmak için otomotiv sektöründe kullanılan, kendini kanıtlamış bileşenlerden yararlandığını belirtiyor. Forefront’un fiyatı ve seri üretim takvimi henüz belli değil; projenin sonraki adımları saha testlerinden alınacak geri bildirimlerle şekillenecek.

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