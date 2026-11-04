Renault'nun yeni elektrikli aracı sürücüler için geliştirilmedi

Yapay Zeka Özeti:
- Renault, insan sürücüsü olmayan yeni elektrikli kara aracı Forefront Concept’i tanıttı. Tehlikeli bölgeler ve lojistik görevler için geliştirilen araç, sürücü kabini barındırmıyor. Çift elektrik motoru, dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve bir ton taşıma kapasitesiyle öne çıkan model, tam şarjla 400 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Önümüzdeki haftalarda test edilecek aracın seri üretim takvimi henüz netleşmedi.
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Aracın üretimini Renault üstlenirken uzaktan kontrol ve otonom sürüş teknolojileri John Cockerill tarafından geliştirildi. Fransız silahlı kuvvetlerinin görüşleri doğrultusunda şekillenen konsept, önümüzdeki haftalarda çeşitli tatbikat ve testlerde kullanılacak. Sonuçlar, tasarımın geliştirilmesine yön verecek.
Çift motor, dört tekerlekten yönlendirme
Renault, tam şarjla yaklaşık 400 kilometre menzil hedefliyor. Eklenebilen bir menzil uzatıcıyla bu mesafenin artırılması da mümkün. Ancak batarya kapasitesi ve menzil uzatıcının teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı.
Lojistikten tahliyeye farklı görevler
Renault, maliyetleri düşürmek ve üretime geçişi hızlandırmak için otomotiv sektöründe kullanılan, kendini kanıtlamış bileşenlerden yararlandığını belirtiyor. Forefront’un fiyatı ve seri üretim takvimi henüz belli değil; projenin sonraki adımları saha testlerinden alınacak geri bildirimlerle şekillenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: