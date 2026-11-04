Renault'nun yeni elektrikli aracı sürücüler için geliştirilmedi

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Oynat Renault, insan sürücüsü olmayan yeni elektrikli kara aracı Forefront Concept’i tanıttı. Tehlikeli bölgeler ve lojistik görevler için geliştirilen araç, sürücü kabini barındırmıyor. Çift elektrik motoru, dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve bir ton taşıma kapasitesiyle öne çıkan model, tam şarjla 400 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Önümüzdeki haftalarda test edilecek aracın seri üretim takvimi henüz netleşmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Renault, Forefront Concept adını verdiği elektrikli insansız kara aracını görücüye çıkardı. Modüler yapısıyla farklı görevlere uyarlanabilen araç, insanların girmesinin riskli olduğu bölgelere ulaşmak ve lojistik operasyonları desteklemek üzere geliştirildi.

Aracın üretimini Renault üstlenirken uzaktan kontrol ve otonom sürüş teknolojileri John Cockerill tarafından geliştirildi. Fransız silahlı kuvvetlerinin görüşleri doğrultusunda şekillenen konsept, önümüzdeki haftalarda çeşitli tatbikat ve testlerde kullanılacak. Sonuçlar, tasarımın geliştirilmesine yön verecek.

Çift motor, dört tekerlekten yönlendirme

Tam Boyutta Gör Sürücü kabini bulunmayan Forefront Concept, iki elektrik motoru, dört tekerlekten çekiş ve dört tekerlekten yönlendirme sistemleriyle donatılıyor. Elektrikli güç aktarma sistemi, zorlu arazilerde düşük gürültüyle ilerlemeye olanak tanıyor.

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Renault, tam şarjla yaklaşık 400 kilometre menzil hedefliyor. Eklenebilen bir menzil uzatıcıyla bu mesafenin artırılması da mümkün. Ancak batarya kapasitesi ve menzil uzatıcının teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Lojistikten tahliyeye farklı görevler

Tam Boyutta Gör Bir ton taşıma kapasitesine sahip araç; lojistik destek, yaralı tahliyesi, drone karşıtı operasyonlar ve ateş desteği gibi farklı görevler için yapılandırılabilecek. Sivil kullanımda ise tehlikeli endüstriyel sahalara erişim gibi ihtiyaçlara hizmet etmesi amaçlanıyor.

Renault, maliyetleri düşürmek ve üretime geçişi hızlandırmak için otomotiv sektöründe kullanılan, kendini kanıtlamış bileşenlerden yararlandığını belirtiyor. Forefront’un fiyatı ve seri üretim takvimi henüz belli değil; projenin sonraki adımları saha testlerinden alınacak geri bildirimlerle şekillenecek.

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Renault'nun yeni elektrikli aracı sürücüler için geliştirilmedi

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