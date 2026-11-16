Renault'nun yeni pick-up modeli kapışılıyor: 24 saatten kısa sürede tükendi

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Oynat Renault’nun Latin Amerika için hazırladığı yeni pick-up modeli Niagara, Brezilya’da büyük ilgi gördü. İlk bin araçlık stok 24 saat dolmadan tükendi ve marka hemen ek kontenjan açtı. Arjantin’de üretilen araç; 1.3 litrelik güçlü motoru, dijital kokpiti, arazi yetenekleri ve sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 24 bin eurodan başlayan fiyatlara sahip model Avrupa pazarına sunulmayacak. Niagara, Fransız üreticinin bölgedeki büyüme stratejisinin kilit bir parçası olacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Fransız otomotiv üreticisi Renault'nun Latin Amerika pazarı için geliştirdiği yeni pick-up modeli Renault Niagara, Brezilya’da satışa sunulur sunulmaz büyük bir ilgiyle karşılandı. Ön satış için ayrılan ilk ilk 1.000 araçlık partinin tamamı 24 saatten daha kısa bir sürede tükendi. Yoğun talep üzerine Renault aynı avantajlı fiyat koşullarıyla 1.000 araçlık ek bir ön satış kontenjanı daha açtı.

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Brezilya pazarında dört farklı donanım paketiyle kullanıcıların beğenisine sunulan Niagara'nın fiyatları yaklaşık 24.000 euro ile 33.600 euro arasında değişiyor. Ancak Avrupa'daki otomobilseverler için kötü bir haber var: model Avrupa pazarında satışa çıkmayacak.

Tam Boyutta Gör Niagara, Renault'nun Arjantin'deki Santa Isabel fabrikasında üretiliyor. Model, Fransız üreticinin 2030 yılına kadar Avrupa dışındaki pazarlara sunmayı planladığı 14 yeni araçlık ürün atağının önemli parçalarından biri. Başta Brezilya, Arjantin ve Kolombiya olmak üzere Latin Amerika pazarlarını hedefleyen aracın, ilerleyen dönemde bölgedeki diğer ülkelerde de satışa sunulması planlanıyor.

Güçlü motor ve arazi yetenekleri

Renault Niagara, 1.3 litrelik TCe motoruyla öne çıkıyor. Benzinde 156, etanolde ise 160 beygir güç üreten motor her iki yakıtta da 270 Nm tork sunuyor. Manuel ve çift kavramalı otomatik şanzıman seçenekleri mevcut. Niagara'nın dört tekerlekten çekişli versiyonu 4.94 metre, önden çekişli versiyonu ise 4.91 metre uzunluğa sahip.

Tam Boyutta Gör Çift kabin tasarımıyla hem yolcu hem de yük taşımaya imkan tanıyan Niagara, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 233 mm'ye ulaşan yerden yüksekliğiyle arazi kullanımına da hitap ediyor. 938 litrelik kasa hacmi ve 654 kilogramlık taşıma kapasitesi ise günlük kullanımın yanı sıra iş ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

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SUV konforunda dijital kokpit

Niagara donanım tarafında da geleneksel pick-up modellerinden ayrılıyor. 10.2 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 inç multimedya ekranıyla gelen araçta Google Haritalar, Android Auto, Apple CarPlay ve Gemini sesli asistan desteği bulunuyor. Ayrıca adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarısı ve 360 derece kamera gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri de sunuluyor.

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