Renault'nun yeni pick-up modeli kapışılıyor: 24 saatten kısa sürede tükendi

Yapay Zeka Özeti:
- Renault’nun Latin Amerika için hazırladığı yeni pick-up modeli Niagara, Brezilya’da büyük ilgi gördü. İlk bin araçlık stok 24 saat dolmadan tükendi ve marka hemen ek kontenjan açtı. Arjantin’de üretilen araç; 1.3 litrelik güçlü motoru, dijital kokpiti, arazi yetenekleri ve sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 24 bin eurodan başlayan fiyatlara sahip model Avrupa pazarına sunulmayacak. Niagara, Fransız üreticinin bölgedeki büyüme stratejisinin kilit bir parçası olacak.
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Brezilya pazarında dört farklı donanım paketiyle kullanıcıların beğenisine sunulan Niagara'nın fiyatları yaklaşık 24.000 euro ile 33.600 euro arasında değişiyor. Ancak Avrupa'daki otomobilseverler için kötü bir haber var: model Avrupa pazarında satışa çıkmayacak.
Güçlü motor ve arazi yetenekleri
Renault Niagara, 1.3 litrelik TCe motoruyla öne çıkıyor. Benzinde 156, etanolde ise 160 beygir güç üreten motor her iki yakıtta da 270 Nm tork sunuyor. Manuel ve çift kavramalı otomatik şanzıman seçenekleri mevcut. Niagara'nın dört tekerlekten çekişli versiyonu 4.94 metre, önden çekişli versiyonu ise 4.91 metre uzunluğa sahip.
SUV konforunda dijital kokpit
Niagara donanım tarafında da geleneksel pick-up modellerinden ayrılıyor. 10.2 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 inç multimedya ekranıyla gelen araçta Google Haritalar, Android Auto, Apple CarPlay ve Gemini sesli asistan desteği bulunuyor. Ayrıca adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarısı ve 360 derece kamera gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri de sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: