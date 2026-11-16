Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault'nun yeni pick-up modeli kapışılıyor: 24 saatten kısa sürede tükendi

    Renault'nun yeni pick-up modeli Niagara, Brezilya’da satışa sunulur sunulmaz yoğun taleple karşılaştı. İlk 1.000 araç 24 saat dolmadan tükenirken marka ek kontenjan açmak zorunda kaldı.

    Renault'nun yeni pick-up modeli kapışılıyor: 24 saatte tükendi Tam Boyutta Gör
    Fransız otomotiv üreticisi Renault'nun Latin Amerika pazarı için geliştirdiği yeni pick-up modeli Renault Niagara, Brezilya’da satışa sunulur sunulmaz büyük bir ilgiyle karşılandı. Ön satış için ayrılan ilk  ilk 1.000 araçlık partinin tamamı 24 saatten daha kısa bir sürede tükendi. Yoğun talep üzerine Renault aynı avantajlı fiyat koşullarıyla 1.000 araçlık ek bir ön satış kontenjanı daha açtı.

    Brezilya pazarında dört farklı donanım paketiyle kullanıcıların beğenisine sunulan Niagara'nın fiyatları yaklaşık 24.000 euro ile 33.600 euro arasında değişiyor. Ancak Avrupa'daki otomobilseverler için kötü bir haber var: model Avrupa pazarında satışa çıkmayacak.

    Renault'nun yeni pick-up modeli kapışılıyor: 24 saatte tükendi Tam Boyutta Gör
    Niagara, Renault'nun Arjantin'deki Santa Isabel fabrikasında üretiliyor. Model, Fransız üreticinin 2030 yılına kadar Avrupa dışındaki pazarlara sunmayı planladığı 14 yeni araçlık ürün atağının önemli parçalarından biri. Başta Brezilya, Arjantin ve Kolombiya olmak üzere Latin Amerika pazarlarını hedefleyen aracın, ilerleyen dönemde bölgedeki diğer ülkelerde de satışa sunulması planlanıyor.

    Güçlü motor ve arazi yetenekleri

    Renault Niagara, 1.3 litrelik TCe motoruyla öne çıkıyor. Benzinde 156, etanolde ise 160 beygir güç üreten motor her iki yakıtta da 270 Nm tork sunuyor. Manuel ve çift kavramalı otomatik şanzıman seçenekleri mevcut. Niagara'nın dört tekerlekten çekişli versiyonu 4.94 metre, önden çekişli versiyonu ise 4.91 metre uzunluğa sahip.

    Renault'nun yeni pick-up modeli kapışılıyor: 24 saatte tükendi Tam Boyutta Gör
    Çift kabin tasarımıyla hem yolcu hem de yük taşımaya imkan tanıyan Niagara, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 233 mm'ye ulaşan yerden yüksekliğiyle arazi kullanımına da hitap ediyor. 938 litrelik kasa hacmi ve 654 kilogramlık taşıma kapasitesi ise günlük kullanımın yanı sıra iş ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

    Renault'nun yeni pick-up modeli kapışılıyor: 24 saatte tükendi Tam Boyutta Gör

    SUV konforunda dijital kokpit

    Niagara donanım tarafında da geleneksel pick-up modellerinden ayrılıyor. 10.2 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 inç multimedya ekranıyla gelen araçta Google Haritalar, Android Auto, Apple CarPlay ve Gemini sesli asistan desteği bulunuyor. Ayrıca adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarısı ve 360 derece kamera gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri de sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel corsa 1.4 otomatik vites sorunları manipülasyon kitap auris 1.4 d-4d gta 5 oyundan atma sorunu televizyonun sesi neden gider

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum