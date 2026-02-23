Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault Türkiye’de elektrikli araç üretebilir: Bataryada Togg detayı

    Türkiye’de elektrikli otomobil üretimi hızlanıyor. Oyak Renault’nun yerli elektrikli araç planı gündemdeyken, batarya tedariki için Togg'un ortağı olduğu Siro ile iş birliği masada.

    Renault'nun yerli elektrikli araç üretme planında Togg detayı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de elektrikli araç pazarındaki model çeşitliliği hızla artarken, bu büyümenin üretim tarafına da yansıması ülke ekonomisi açısından kritik önem taşıyor. Yerli üretim hamleleri kapsamında, Togg’un ardından bu yıl Hyundai’nin Türkiye’de elektrikli model üretimine başlaması beklenirken, şimdi de Renault cephesinden önemli bir adım geliyor.

    Oyak Renault tarafından düzenlenen toplantıda, Renault ile Türkiye’de yerli elektrikli araç üretimine yönelik görüşmelerin olumlu ilerlediği açıklandı. Üretim takvimi, teknik detaylar ve hangi modelin üretileceği henüz netleşmese de Türkiye’de üretilecek elektrikli Renault modelinin yakın zamanda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

    Renault’nun mevcut elektrikli araç gamında Renault 5, Renault 4, Scenic, Megane ve Twingo gibi modeller yer alırken, hafif ticari araç tarafında Kangoo, Trafic ve Master seçenekleri bulunuyor. Türkiye’de üretilecek modelin bu ürün ailesinden hangisi olacağı ise henüz bilinmiyor.

    Batarya tarafında "Siro" iddiası

    Sektör kulislerinde konuşulan en dikkat çekici gelişme ise batarya tedariki tarafında yaşanabilir. İddialara göre Oyak Renault, Türkiye’de üretilecek elektrikli araç için batarya temininde Togg ve Farasis ortaklığıyla kurulan Siro Energy ile görüşmeler yürütüyor. Togg’un T10X ve T10F modelleri için batarya üreten şirketin, ilerleyen dönemde Renault’nun Türkiye’de üretilecek elektrikli otomobilleri için de batarya üretmesi gündemde.

    Siro, Çin merkezli Farasis Energy tarafından sağlanan kesecik (pouch) tipi hücrelerle NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya paketleri üretiyor. Bununla birlikte Farasis, iş ortaklarına “SPS (Super Pouch Solution)” adını verdiği yeni nesil batarya çözümünü sunmaya başladı. Aynı teknolojinin önümüzdeki dönemde Togg modellerinde de kullanılması bekleniyor.

    Siro Energy’nin Türkiye’de üretilecek bir Renault modeline batarya tedariki sağlaması stratejik olarak mantıklı görünüyor. Yerel üretim, Türkiye’deki üretim tesisine yakınlığı sayesinde lojistik ve maliyet avantajı sağlayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    ozbey08 18 saat önce

    https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_

    Profil resmi
    scorpion20 1 gün önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 5 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wax nasıl kullanılır vites değiştirirken debriyaj nasıl bırakılır kombi manyetik filtre yorumları 1.4 egea kaç litre yağ alır american psycho sonu açıklama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum