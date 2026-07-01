Renault Trucks E-Tech T 780'in menzili batarya güncellemesiyle 660 km'ye yükseldi

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Tam Boyutta Gör Avrupa ağır ticari araç pazarında elektrikli dönüşüm yarışı kızışırken, Volvo Group bünyesindeki Renault Trucks, rakiplerine gözdağı veren büyük bir teknik güncelleme duyurdu. Hatırlanacağı üzere şirket, yeni nesil uzun yol elektrikli tırı E-Tech T 780'i ilk tanıttığında 600 kilometre menzil vadetmişti. Ancak üretim bandına girmeden hemen önce yapılan son kalibrasyonlarla, tırın resmi menzili hiçbir donanım değişmeden 660 kilometreye yükseltildi.

Bataryanın %95'i kullanıma açıldı

Renault Trucks, bu menzil artışını batarya paketini büyüterek değil, yazılımsal bir mühendislik hamlesiyle gerçekleştirdi. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, 780 kWsa'lik devasa batarya paketinin daha önce güvenlik gerekçesiyle kilitli tutulan pencereleri esnetildi.

Tam Boyutta Gör Normalde %80 olan kullanılabilir (net) batarya kapasitesi, %95 seviyesine çıkarıldı. Böylece tırın sürücüye sunduğu net enerji miktarı bir anda 741 kWsa seviyesine ulaştı.

Şarj süreleri uzadı

Kullanılabilir batarya alanının genişlemesi, madalyonun diğer yüzünde şarj sürelerini de etkiledi. Megavat Şarj Sistemi (MCS) ile 350 kW ve 720 kW şarj hızları değişmedi ancak doldurulması gereken net kapasite büyüdüğü için şarj süreleri %10 civarında uzadı.

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Renault Trucks'tan aynı batarya kapasitesiyle daha yüksek menzil

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