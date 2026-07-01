Renault Trucks E-Tech T 780'in menzili batarya güncellemesiyle 660 km'ye yükseldi

Renault Trucks, bu menzil artışını batarya paketini büyüterek değil, yazılımsal bir mühendislik hamlesiyle gerçekleştirdi. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, 780 kWsa'lik devasa batarya paketinin daha önce güvenlik gerekçesiyle kilitli tutulan pencereleri esnetildi.
Şarj süreleri uzadı
Kullanılabilir batarya alanının genişlemesi, madalyonun diğer yüzünde şarj sürelerini de etkiledi. Megavat Şarj Sistemi (MCS) ile 350 kW ve 720 kW şarj hızları değişmedi ancak doldurulması gereken net kapasite büyüdüğü için şarj süreleri %10 civarında uzadı.
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş