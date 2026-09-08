Renault ve Geely'den su altında çalışan hibrit motor

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Renault ve Geely ortaklığıyla kurulan Horse Powertrain, zorlu arazi koşullarında kullanılan araçlar (SUV ve pickup) için geliştirdiği Horse B20 kodlu su geçirmez yeni motorunu tanıttı.

Geliştirilen bu 2.0 litrelik dört silindirli turbo benzinli motor, IPX8 su geçirmezlik standartlarına tam uyum sağlıyor. Özel izolasyonu sayesinde motor, suyun altında 1.1 metre derinlikte bile güç kesintisiz çalışmaya devam edebiliyor.

Sensörler suyu algılıyor

Horse B20, zorlu koşullarla başa çıkmak için üst düzey bir donanım mimarisine sahip. Motor, IPX8 dereceli elektronik bileşenleri ve sensörleri sayesinde etrafındaki çalışma ortamını anlık turlarla izliyor.

Suya tamamen batıldığında gelen sinyallerle kontrol sistemi otomatik olarak devreye girerek gaz tepkilerini ayarlıyor ve gücü kısıtlayarak motorun suda boğulmamasını sağlıyor. Torsiyonel titreşim damperleri ve motor ile şanzıman arasında kullanılan özel sızdırmazlık elemanları suyun içeri sızmasını tamamen engelliyor.

Tam Boyutta Gör Araç, 45 derecelik tırmanışlarda bile tam yük altında kararlı güç sunabiliyor. "Tam aktif çift soğutma sistemi", dik yokuşlarda ve yüksek sıcaklıktaki ortamlarda motoru ideal çalışma sıcaklığında tutuyor.

%48.4 termal verimlilik

Yalnızca 130 kg ağırlığındaki B20 motoru, HEV (tam hibrit), PHEV (şarj edilebilir hibrit) ve EREV (menzil uzatıcılı) mimariler için özel olarak tasarlandı. Motorun teknik detayları ve verimlilik sırları ise şöyle:

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Direkt enjeksiyonlu turbo motor, konfigürasyona göre 190 ile 252 hp güç ve 300 Nm ile 380 Nm tork üretiyor. Miller döngüsüyle çalışan motor, yüksek basınçlı enjektörler ve özel tasarlanmış pistonlar sayesinde yakıt-hava karışımını zirve noktada sıkıştırıyor. Bu durum bujinin çok daha temiz ve hızlı bir yanma gerçekleştirmesini sağlayarak %48.4 fren termal verimliliğine (BTE) ulaşmasını sağlıyor.

Entegre egzoz manifolduna sahip alüminyum blok, basitleştirilmiş denge mili sistemi ve değişken debili yağ pompası sayesinde titreşim, gürültü ve sürtünme (NVH) seviyesi minimuma indirgenmiş durumda.

Su geçirmezlik teknolojisini Geely’nin Çin pazarındaki Geely Galaxy Cruiser 700 modelinde 3 vitesli akıllı hibrit şanzımanla sergileyen Horse Powertrain, B20 ünitesi ile arazi aracı pazarındaki standartları yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

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