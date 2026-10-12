Renault'ya panoramik ekran geliyor: E-Space konsepti tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Renault, E-Space Concept ile Espace’ın köklerine dönüyor. Tamamen elektrikli MPV konsepti, 1984’te tanıtılan ilk Espace’ın geniş ve değişken yaşam alanı anlayışını günümüz teknolojileriyle buluşturuyor. SUV’lardan farklı bir aile otomobili yaklaşımı sunan modelde, tasarımın başlangıç noktasını gövde yerine kabin oluşturuyor.

Renault tasarımcıları önce yolcuların kullanacağı yaşam alanını şekillendirmiş, ardından bu alanı geniş cam yüzeyler ve sade gövde panelleriyle çevrelemiş. Sonuç, 6 bağımsız koltuğu, farklı oturma düzenleri ve hareketli orta konsoluyla otomobil kadar bir yaşam alanını da andıran bir konsept olmuş.

Yeni Renault E-Space, özellikleriyle neler sunuyor❓

Renault E-Space Concept; 4,70 metre uzunluğa, 2,02 metre genişliğe ve 1,67 metre yüksekliğe sahip. Kısa gövde çıkıntıları sayesinde 23 inçlik jantlar otomobilin köşelerine yerleştirilmiş.

Alçak cam çizgisi ve sınırlı yerden yüksekliği, konsepti SUV tasarımlarından ayırıyor. Kaputun devamı gibi yükselen ön cam ise ilk Espace’ın hızlı trenleri çağrıştıran profilini yeniden yorumluyor. Arka bölümün dik yapısı iç hacme odaklanırken tavan spoyleri, ikinci ve üçüncü nesil Espace’a gönderme yapıyor.

Tam Boyutta Gör Ön yüzde büyük bir U biçimli ışık imzası kullanılıyor. Merkezdeki aydınlatmalı Renault logosu, piksel efektleri sayesinde havada asılı duruyormuş izlenimi veriyor. Markanın yeni aydınlatma yaklaşımı arka bölümde de devam ediyor.

Gövdenin siyah alt kısmı, batarya ve aerodinamik bileşenleri barındıran teknik yapıyı vurguluyor. Bu bölüm, ilk Espace’ın geniş gri yan korumalarını da hatırlatıyor. Ön tampondaki hareketli aerodinamik uzantı, yüksek hızlarda yere yaklaşarak hava akışını iyileştirebiliyor.

Camla çevrili bir yaşam alanı

Tasarımın temelinde, iç mekâna mümkün olduğunca fazla doğal ışık almak bulunuyor. Cam tavan ve yan camlar, alçak cam çizgisinin de ötesine uzanıyor. Dışarıdan bakıldığında cam yüzeylerin gövde panellerinin arkasında aşağı doğru devam ettiği görülebiliyor. Böylece camla metal arasında keskin bir sınır oluşması önleniyor. Arka sütun da gövdeye sonradan eklenmiş ve havada duruyormuş gibi tasarlanmış.

Koltuklar dönüyor, kabin salona dönüşüyor

Tam Boyutta Gör Arka kapıların geriye doğru açıldığı ve orta sütunun bulunmadığı kapı düzeni, tamamen düz zemine sahip kabine erişimi kolaylaştırıyor. İçeride 6 ayrı koltuk bulunuyor. Tasarımları otomobil koltuklarından çok mobilyaları çağrıştıran bu koltuklar, ince üst bölümleri ve lake dış kabuklarıyla yaşam alanını görsel olarak daraltmamayı amaçlıyor.

Koltuklar, binmeyi kolaylaştırmak için kendi eksenlerinde hafifçe dönebiliyor. İkinci sıradaki 2 koltuk ise 180 derece çevrilerek üçüncü sıradaki yolcularla karşılıklı oturma düzeni oluşturabiliyor.

Standart konumda ikinci sıra yolcuları, ön koltukların arkasındaki katlanabilir masaları ve 12,3 inçlik ekranları kullanabiliyor. Dört kişilik düzende ise ikinci sıra koltukları tamamen katlanarak arkadaki yolcular için büyük bir masaya dönüşüyor. Bu konumda üçüncü sıradan ön koltukların arkasındaki ekranlar da görülebiliyor.

Buzdolabı ve oyun kumandaları hareketli konsolda

Tam Boyutta Gör Kabinin ortasındaki hat boyunca ilerleyen uzaktan kumandalı hareketli konsol, yolcuların ihtiyaçlarına göre konumlandırılabiliyor. Konsolda hava temizleyici, küçük buzdolabı ve video oyunu kumandaları bulunuyor. Yolculuk sırasında birlikte vakit geçirmek için fiziksel bir Connect 4 oyunu da düşünülmüş.

Kapitone kumaşla kaplanan kapı tutamakları ve yumuşak yüzeyler, kabinde ev ortamını çağrıştıran bir atmosfer oluşturuyor. Alçak cam çizgisi sayesinde yolcular dirseklerini doğrudan cam kenarına koyabiliyor.

Kabin tabanını çevreleyen ışık şeridine, hoparlörlere entegre gece aydınlatmaları eşlik ediyor. Okuma lambaları ise cam tavanın ortasındaki uzunlamasına ray üzerine yerleştirilmiş.

Bu ekran yeni Rafale ve Scenic’e de gelecek

Tam Boyutta Gör Ön bölümün en önemli yeniliği, kabinin bir ucundan diğerine uzanan OpenR Panorama ekran. 1.130 mm genişliğinde ve 110 mm yüksekliğindeki kavisli ekran, geleneksel gösterge panelinin görevlerini üstleniyor.

Renault, bu sistemin gelecekte üst sınıf modellerinde kullanılacağını ve ilk olarak yeni nesil Rafale ile Scenic’te sunulacağını belirtiyor.

Panoramik ekran dokunmatik değil. Sürücünün bakışını yola yakın tutacak biçimde konumlandırılan ekranın işlevleri, direksiyonun bulunduğu boru biçimli taşıyıcı çevresinde dönebilen 2 esnek dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Bu düzen, ihtiyaç duyulan bilgi miktarının artırılmasına veya azaltılmasına imkân tanıyor.

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Kompakt direksiyon, panoramik ekranın görüşünü engellemeyecek şekilde tasarlanmış. Steer-by-wire teknolojisi, direksiyonla tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı ortadan kaldırıyor. Sabit merkezli direksiyon üzerindeki dokunmatik kontrollerle de multimedya sistemine erişilebiliyor.

Renault E-Space Concept’in elektrikli güç aktarma sistemine ilişkin motor gücü, batarya kapasitesi, menzil ve şarj verileri paylaşılmıyor. Konseptin seri üretim takvimi de açıklanmış değil. Buna karşılık OpenR Panorama ekranın yeni Rafale ve Scenic’e aktarılacak olması, çalışmanın bazı teknolojilerinin yollara çıkacağını gösteriyor.

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