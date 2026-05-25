Renault yeni modelinin ismini Niagara olarak duyurdu: İşte beklenen tasarımı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Renault, yeni pick-up modelinin ismini ve ilk ipucu görselini paylaştı. Fransız otomobil devi futuREady olarak adlandırdığı stratejik plan çerçevesinde geliştirdiği yeni modelin adını "Niagara" olarak duyurdu.

Volkswagen'den 1.468 km menzilli Passat 1 gün önce eklendi

Renault'nun isimlendirme stratejisinden sorumlu yöneticisi Sylvia dos Santos, Niagara isminin Amerikan yerlilerinden geldiğini söylüyor. Deneyimli yöneticiye göre bu isim suyun gürleyen sesini ve doğanın ihtişamını temsil etmekte.

Tam Boyutta Gör Marka yayınladığı basın bülteninde, Niagara adını seçerek aracın gücüne, dayanıklılığına ve zorlu yollara meydan okuyan karakterine vurgu yaptığını belirtiyor. Aynı zamanda bu isimle sürücülerde özgürlük ve macera duygusu uyandırmayı hedefledikleri anlaşılıyor.

Tam Boyutta Gör

Üretim ve satış takvimi

Yeni Renault Niagara, yalnızca iş odaklı bir pick-up olmayacak. Şirket aracı hem günlük kullanımda ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de zorlu koşullara dayanıklı çok yönlü bir model olarak konumlandırıyor. 2023'te sergilenen Niagara Concept modelini temel alan araç dinamik tasarımı, geniş yaşam alanı ve pratik yapısıyla öne çıkacak.

Tam Boyutta Gör Niagara, Renault'nun 2030 yılına kadar Avrupa dışı pazarlarda tanıtmayı planladığı 14 yeni modelden biri olacak. Aracın üretimi Arjantin'deki Cordoba fabrikasında gerçekleştirilecek. Resmi tanıtımı 10 Eylül 2026'da yapılacak pick-up'ın 2026 sonlarına doğru öncelikle Latin Amerika pazarlarında satışa sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Renault yeni modelinin ismini Niagara olarak duyurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: