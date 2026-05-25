    Renault yeni modelinin ismini Niagara olarak duyurdu: İşte beklenen tasarımı

    Renault yeni pick-up modelinin adının Niagara olacağını açıkladı. Güç ve dayanıklılığı simgeleyen model hem profesyonel kullanım, hem de aile ihtiyaçlarına hitap edecek.

    Renault, yeni pick-up modelinin ismini ve ilk ipucu görselini paylaştı. Fransız otomobil devi futuREady olarak adlandırdığı stratejik plan çerçevesinde geliştirdiği yeni modelin adını "Niagara" olarak duyurdu.

    Renault'nun isimlendirme stratejisinden sorumlu yöneticisi Sylvia dos Santos, Niagara isminin Amerikan yerlilerinden geldiğini söylüyor. Deneyimli yöneticiye göre bu isim suyun gürleyen sesini ve doğanın ihtişamını temsil etmekte.

    Marka yayınladığı basın bülteninde, Niagara adını seçerek aracın gücüne, dayanıklılığına ve zorlu yollara meydan okuyan karakterine vurgu yaptığını belirtiyor. Aynı zamanda bu isimle sürücülerde özgürlük ve macera duygusu uyandırmayı hedefledikleri anlaşılıyor.

    Üretim ve satış takvimi

    Yeni Renault Niagara, yalnızca iş odaklı bir pick-up olmayacak. Şirket aracı hem günlük kullanımda ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de zorlu koşullara dayanıklı çok yönlü bir model olarak konumlandırıyor. 2023'te sergilenen Niagara Concept modelini temel alan araç dinamik tasarımı, geniş yaşam alanı ve pratik yapısıyla öne çıkacak.

    Niagara, Renault'nun 2030 yılına kadar Avrupa dışı pazarlarda tanıtmayı planladığı 14 yeni modelden biri olacak. Aracın üretimi Arjantin'deki Cordoba fabrikasında gerçekleştirilecek. Resmi tanıtımı 10 Eylül 2026'da yapılacak pick-up'ın 2026 sonlarına doğru öncelikle Latin Amerika pazarlarında satışa sunulması bekleniyor.
