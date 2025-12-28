Giriş
    Renkli AirPods gerçek olabilirdi: Apple’ın iptal edilen tasarımı

    Teknoloji devi Apple’ın renkli AirPods prototipleri gün yüzüne çıktı. İşte parlak şarj kutuları, iPhone 5c benzeri renkler ve iptal edilen tasarım kararlarının perde arkası:

    Renkli AirPods gerçek olabilirdi: Apple’ın iptal edilen tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın renkli AirPods üzerinde geçmişte sessizce çalıştığına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Şirketin birinci nesil AirPods için, iPhone 5c’yi hatırlatan parlak renklere sahip şarj kutularını test ettiği iddia ediliyor. Bu prototipler hiçbir zaman resmi olarak tanıtılmamış olsa da Apple’ın tasarım sürecinde ne kadar ileri gittiğini göstermesi açısından dikkat çekiyor.

    Renkli AirPods prototipleri, Apple’ın sessiz testlerini ortaya çıkarıyor

    Apple sızıntılarıyla tanınan ve Kosutami adıyla bilinen prototip koleksiyoncusu tarafından paylaşılan görüntüler, pembe ve sarı dış kasaya sahip birinci nesil AirPods şarj kutularını gözler önüne seriyor. Bu prototiplerde ilginç bir detay da öne çıkıyor. Şarj kutusunun dışı renkliyken, iç kısım ve kulaklıkların kendisi klasik Apple çizgisine sadık kalınarak beyaz bırakılmış. Bu yaklaşım, Apple’ın renkli tasarıma temkinli bir şekilde yaklaştığını düşündürüyor.

    Paylaşılan renklerin, 2013 yılında tanıtılan iPhone 5c modelindeki mavi, yeşil, pembe, sarı ve beyaz seçenekleriyle büyük benzerlik taşıdığı belirtiliyor. iPhone 5c, Apple’ın plastik kasayla ve canlı renklerle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediği özel bir modeldi. Aynı renk anlayışının AirPods için de test edilmiş olması, Apple’ın ekosistem genelinde uyumlu bir renk stratejisi düşündüğünü gösteriyor.

    Renkli AirPods gerçek olabilirdi: Apple’ın iptal edilen tasarımı Tam Boyutta Gör
    Kosutami’nin aktardığı bilgilere göre Apple, yalnızca birkaç denemeyle yetinmemiş. Şirketin, iPhone 7 dönemindeki renk paletine uyum sağlayacak şekilde AirPods için beş farklı renk üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Ancak bu fikir, muhtemelen üretim, maliyet ve marka algısı gibi nedenlerle rafa kaldırılmış. Apple’ın genellikle sade ve zamansız tasarımları tercih etmesi, beyaz AirPods’un yıllar içinde bir marka simgesine dönüşmesine katkı sağladı.

    Aslında bu, Apple’ın renkli AirPods fikrini tamamen ilk kez denediği bir durum değil. 2023 yılında da Kosutami, pembe renkte AirPods görselleri paylaşmış ve bu paylaşımlar teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. O dönemde de Apple’ın farklı renk seçeneklerini ciddi şekilde değerlendirdiği, ancak son kullanıcıya sunma aşamasına geçmediği anlaşılmıştı. Bu tekrar eden sızıntılar, şirketin tasarım laboratuvarlarında renkli AirPods’un uzun süredir gündemde olduğunu düşündürüyor.

