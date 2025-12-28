Renkli AirPods gerçek olabilirdi: Apple’ın iptal edilen tasarımı

Renkli AirPods prototipleri, Apple’ın sessiz testlerini ortaya çıkarıyor
Apple sızıntılarıyla tanınan ve Kosutami adıyla bilinen prototip koleksiyoncusu tarafından paylaşılan görüntüler, pembe ve sarı dış kasaya sahip birinci nesil AirPods şarj kutularını gözler önüne seriyor. Bu prototiplerde ilginç bir detay da öne çıkıyor. Şarj kutusunun dışı renkliyken, iç kısım ve kulaklıkların kendisi klasik Apple çizgisine sadık kalınarak beyaz bırakılmış. Bu yaklaşım, Apple’ın renkli tasarıma temkinli bir şekilde yaklaştığını düşündürüyor.
Paylaşılan renklerin, 2013 yılında tanıtılan iPhone 5c modelindeki mavi, yeşil, pembe, sarı ve beyaz seçenekleriyle büyük benzerlik taşıdığı belirtiliyor. iPhone 5c, Apple’ın plastik kasayla ve canlı renklerle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediği özel bir modeldi. Aynı renk anlayışının AirPods için de test edilmiş olması, Apple’ın ekosistem genelinde uyumlu bir renk stratejisi düşündüğünü gösteriyor.
Aslında bu, Apple'ın renkli AirPods fikrini tamamen ilk kez denediği bir durum değil. 2023 yılında da Kosutami, pembe renkte AirPods görselleri paylaşmış ve bu paylaşımlar teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. O dönemde de Apple'ın farklı renk seçeneklerini ciddi şekilde değerlendirdiği, ancak son kullanıcıya sunma aşamasına geçmediği anlaşılmıştı. Bu tekrar eden sızıntılar, şirketin tasarım laboratuvarlarında renkli AirPods'un uzun süredir gündemde olduğunu düşündürüyor.