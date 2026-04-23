Bu desenli güneş panelleri, normal panellerle aynı verimlilik sunuyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Almanya merkezli Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü araştırmacıları, güneş panellerine renkli ve desenli yüzeyler kazandırırken enerji verimliliğini büyük ölçüde koruyan yeni bir teknoloji geliştirdi. “ShadeCut” adı verilen yöntem, şeffaf kesitlere sahip renkli filmlerin modüllere uygulanmasını sağlayarak karmaşık görsel tasarımların önünü açıyor.

Normal güneş panellerinin %95'i kadar enerji üretebiliyor

Geliştirilen teknik, kaplanmamış bir güneş paneline kıyasla yaklaşık %95 oranında güç üretimini koruyabiliyor. Bu da estetik tasarım ile yüksek performans arasında önemli bir denge sunuyor.

ShadeCut, MorphoColor adı verilen özel bir kaplama teknolojisini temel alıyor. Bu sistem, renkleri klasik pigmentler yerine düşük kayıplı optik girişim yoluyla üretiyor. İlhamını ise Morpho kelebeğindeki kanatlarındaki mikro yapılardan alıyor.

ABD’deki ilk 4. nesil nükleer reaktörün temeli atıldı 1 gün önce eklendi

MorphoColor kaplı filmler lazer veya CAD kontrollü sistemlerle kesilerek istenilen desenler oluşturuluyor. Bu filmler, modülün koruyucu camının arka yüzeyine vakum işlemiyle uygulanabildiği gibi esnek kapsülleme filmleri ya da arka tabakalara da entegre edilebiliyor. Ayrıca, farklı katmanlar eklenerek daha fazla renk ve yapısal çeşitlilik elde edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Fraunhofer ISE’den Dr. Martin Heinrich’e göre teknoloji; cepheler, çatıya entegre paneller ve korkuluklar gibi bina entegre fotovoltaik uygulamaları için oldukça uygun. Özellikle tarihi binalarda estetik uyumun kritik olduğu durumlarda önemli avantaj sağlıyor.

Heinrich, ShadeCut kullanılan panellerin tuğla duvar veya çatı kiremidi görünümü taklit edebildiğini ve çevreyle renk açısından kusursuz şekilde uyum sağlayabildiğini vurguluyor.

Bağımsız ölçümler de teknolojinin %95 verim koruma iddiasını doğruluyor. Fraunhofer ISE, ShadeCut desenli modüllerini Haziran 2026’da Münih’te düzenlenecek The Smarter E Europe kapsamında sergileyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: