Bu desenli güneş panelleri, normal panellerle aynı verimlilik sunuyor

Normal güneş panellerinin %95'i kadar enerji üretebiliyor
Geliştirilen teknik, kaplanmamış bir güneş paneline kıyasla yaklaşık %95 oranında güç üretimini koruyabiliyor. Bu da estetik tasarım ile yüksek performans arasında önemli bir denge sunuyor.
ShadeCut, MorphoColor adı verilen özel bir kaplama teknolojisini temel alıyor. Bu sistem, renkleri klasik pigmentler yerine düşük kayıplı optik girişim yoluyla üretiyor. İlhamını ise Morpho kelebeğindeki kanatlarındaki mikro yapılardan alıyor.
MorphoColor kaplı filmler lazer veya CAD kontrollü sistemlerle kesilerek istenilen desenler oluşturuluyor. Bu filmler, modülün koruyucu camının arka yüzeyine vakum işlemiyle uygulanabildiği gibi esnek kapsülleme filmleri ya da arka tabakalara da entegre edilebiliyor. Ayrıca, farklı katmanlar eklenerek daha fazla renk ve yapısal çeşitlilik elde edilebiliyor.
Heinrich, ShadeCut kullanılan panellerin tuğla duvar veya çatı kiremidi görünümü taklit edebildiğini ve çevreyle renk açısından kusursuz şekilde uyum sağlayabildiğini vurguluyor.
Bağımsız ölçümler de teknolojinin %95 verim koruma iddiasını doğruluyor. Fraunhofer ISE, ShadeCut desenli modüllerini Haziran 2026'da Münih'te düzenlenecek The Smarter E Europe kapsamında sergileyecek.