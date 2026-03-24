Resident Evil'ın yapımcısı: Yapay zeka kullanımı sınırlı olacak!

Yapay zeka öğeleri kesinlikle olmayacak
Capcom, yatırımcılarıyla düzenlediği toplantıda “Şirketimiz, yapay zeka tarafından üretilen materyalleri oyun içeriğine dahil etmeyecek. Ancak, bu teknolojiyi oyun geliştirme sürecinde verimliliği ve üretkenliği artırmak için aktif olarak kullanmayı planlıyoruz. Bu nedenle, şu anda grafik, ses ve programlama gibi çeşitli alanlarda kullanmanın yollarını araştırıyoruz.” açıklamasında bulundu.
Bu açıklamayla Devil May Cry, Monster Hunter ve Resident Evil’da yapay zeka tarafından üretilen dokular, sanat eserleri ve diğer oyun içi unsurları görmeyeceğimiz anlamına geliyor.
Capcom, AI kullanımına ilişkin açıklamalar yaptığı oturumda Monster Hunter Now ve Resident Evil'ın mobile geleceğinin de müjdesini verdi.
Skyrim oynatıyor mu