Resident Evil tüm zamanların en başarılı korku filmlerinden biri oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Daha önce çıkan filmlerden tamamen bağımsız, yepyeni bir hikâye anlatan yeni Resident Evil filmi 18 Eylül'de sinemaseverlerle buluştu. Weapons filmiyle ile övgü toplayan Zach Cregger'ın yönettiği film, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Nitekim bu övgüler gişeye de yansıdı. Gişede beklenenden de iyi bir açılış yapan film, aradan geçen sürede de bu ivmeyi korumayı başardı. Bu da Resident Evil'ı tüm zamanların en başarılı korku filmlerinden biri hâline getirdi.

Resident Evil, En Çok Hasılat Yapan 10 Korku Filminden Biri Oldu

Resident Evil filminin gişesi bugün itibarıyla 400 milyon doları geçti. Üstelik film pek çok ülkede hâlâ vizyonda. Bu da Resident Evil'ın gişedeki yolculuğunu tamamladığında, tüm zamanların en çok hasılat yapan 10 korku filminden biri olacağı anlamına geliyor.

Diğer Resident Evil filmleriyle karşılaştırıldığında bu yeni filmin ne kadar başarılı olduğu daha iyi anlaşılıyor. Örneğin 2002'de çıkan ilk film toplamda 102.9 milyon dolar hasılat yapabilmişti. 2021'de yeni bir seri başlatma umuduyla çıkan Resident Evil: Welcome to Raccoon City ise 41.9 milyon dolarda kalmıştı. Bu yeni film ise onun neredeyse 10 katı hasılat yapmış durumda.

Kasım ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 5 gün önce eklendi

Yeni Resident Evil filmi, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanıyor. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha tehlikeli bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Resident Evil korku filmleri arasında ilk 10'a girmeyi başardı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: