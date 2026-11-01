Resident Evil tüm zamanların en başarılı korku filmlerinden biri oldu

Resident Evil, En Çok Hasılat Yapan 10 Korku Filminden Biri Oldu
Resident Evil filminin gişesi bugün itibarıyla 400 milyon doları geçti. Üstelik film pek çok ülkede hâlâ vizyonda. Bu da Resident Evil'ın gişedeki yolculuğunu tamamladığında, tüm zamanların en çok hasılat yapan 10 korku filminden biri olacağı anlamına geliyor.
Diğer Resident Evil filmleriyle karşılaştırıldığında bu yeni filmin ne kadar başarılı olduğu daha iyi anlaşılıyor. Örneğin 2002'de çıkan ilk film toplamda 102.9 milyon dolar hasılat yapabilmişti. 2021'de yeni bir seri başlatma umuduyla çıkan Resident Evil: Welcome to Raccoon City ise 41.9 milyon dolarda kalmıştı. Bu yeni film ise onun neredeyse 10 katı hasılat yapmış durumda.
Yeni Resident Evil filmi, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanıyor. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha tehlikeli bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Köfteci Yusuf