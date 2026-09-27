Resident Evil filmi çıktı oyunlar atağa kalktı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta vizyona giren yeni Resident Evil filmi bugüne kadar serinin en yüksek açılışını yapan yapımı olurken oyunlara da hareketlilik getirdi. Yeni film şerefine mevcut ve yeniden yapım oyunlara önemli indirimler yapan Capcom oyuncuların gönlünü kazanmasını bildi.

Resident Evil bayramı

27 Şubat tarihinde piyasaya çıkan serinin son oyunu Resident Evil: Requiem toplamda 500 milyon dolar gelir elde ederek bu rakama en hızlı ulaşan RE oyunu oldu. Resident Evil 4 oyununun 600 milyon dolar civarında ki ömür boyu satış rekorunu da kısa süre içerisinde kırması bekleniyor. Oyundaki pik oyuncu sayısı da filmin vizyona girmesi ile birlikte artış gösterdi ve 8.5 milyon oldu. Bunun yüzde 48.1’i PlayStation platformunda gerçekleşti.

Yeni Resident Evil filmi gişede rekorla başladı 6 gün önce eklendi

Filmin geçtiği mekânı barındıran Resident Evil 2 oyunu ise pik oyuncu sayısını yüzde 50 arttırarak 116 bine yükseltti. Resident Evil 3 ve 4 yeniden yapımlar da yüzde 20-30 arasında oyuncu sayılarını arttırdı. Yine filmin çıkışı ile birlikte RE2 ve RE4 oyunlarının PS5 satışlarında yüzde 50-65 arasında artış yaşandı.

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Diğer taraftan 2027 yılında piyasaya çıkması beklenen ve 2000’li yılların Code Veronica oyununun yeniden yapımı olan Resident Evil Veronica da Steam üzerinde 2 milyon istek listesini geride bıraktı. Oyun filmin senaryosundan 3 ay sonrasını anlatıyor ve Claire Redfield adındaki karaktere odaklanıyor. Bu oyunun da iyi bir çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

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Resident Evil oyunlarında büyük hareketlilik

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