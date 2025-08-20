Yeni Resident Evil oyunu Resident Evil Requiem'in fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyası için yılın önemli etkinliklerinden biri olan Gamescom dün başladı. Gamescom 2025'in açılış gecesinde sergilenen oyunlardan biri de kısa süre önce tanıtılan Resident Evil Requiem oldu. Resident Evil Requiem'den yayınlanan yeni fragman, oyunun hikâyesi ve ana karakteri hakkında daha fazla şey öğrenmemizi sağladı.

Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft adını taşıyan yeni bir karaktere odaklanıyor. FBI ajanı olan Grace, 30 yıl önce yerle bir olan Raccoon City'ye gitmesini gerektiren yeni bir davaya atanınca, kendisini korku dolu olayların merkezinde buluyor. Zaten Capcom bunun tam anlamıyla bir korku oyunu olacağını söylüyor. Yeni yayınlanan fragmanda hem Grace'in geçmişine dair yeni detayları hem de annesi olan Alyssa Ashcroft'u görüyoruz ki serinin hayranları Alyssa'yı 2003 yapımı Resident Evil Outbreak'ten hatırlayacaktır.

EA, her yıl yeni bir Battlefield oyunu çıkarmayı hedefliyor 1 gün önce eklendi

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da Çıkacak

Yeni Resident Evil oyunu iki farklı kamera açısıyla oynanabiliyor. İsteyenler oyunu birinci şahıs gözünden (FPS) oynarken, isteyenler de üçüncü şahıs perspektifini (TPS) kullanabilecek. Capcom, oyuncuların istedikleri anda bu ikisi arasında geçiş yapabileceğini söylüyor.

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026’da PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarına yönelik olarak satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Resident Evil Requiem'in yeni fragmanı yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: