Yeni Resident Evil oyunu Resident Evil Requiem'in fragmanı yayınlandı

Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft adını taşıyan yeni bir karaktere odaklanıyor. FBI ajanı olan Grace, 30 yıl önce yerle bir olan Raccoon City'ye gitmesini gerektiren yeni bir davaya atanınca, kendisini korku dolu olayların merkezinde buluyor. Zaten Capcom bunun tam anlamıyla bir korku oyunu olacağını söylüyor. Yeni yayınlanan fragmanda hem Grace'in geçmişine dair yeni detayları hem de annesi olan Alyssa Ashcroft'u görüyoruz ki serinin hayranları Alyssa'yı 2003 yapımı Resident Evil Outbreak'ten hatırlayacaktır.
Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da Çıkacak
Yeni Resident Evil oyunu iki farklı kamera açısıyla oynanabiliyor. İsteyenler oyunu birinci şahıs gözünden (FPS) oynarken, isteyenler de üçüncü şahıs perspektifini (TPS) kullanabilecek. Capcom, oyuncuların istedikleri anda bu ikisi arasında geçiş yapabileceğini söylüyor.
Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarına yönelik olarak satışa sunulacak.