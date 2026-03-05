Giriş
    Resident Evil Requiem, Mac'te çalıştırıldı: Kaç FPS aldı?

    Capcom'un görsel detaylarıyla etkileyici yeni Resident Evil Requiem oyunu henüz macOS platformu için yayınlanmadı ancak CrossOver 26 kullanılarak Apple silicon işlemcili Mac'lerde FPS testi yapıldı.

    Resident Evil Requiem Mac FPS değeri Tam Boyutta Gör
    Capcom'un Resident Evil Requiem oyunu PC ve konsollara etkileyici çıkış yaptı. Ancak, Mac kullanıcıları hâlâ resmi macOS sürümünü bekliyor. Bununla birlikte, oyunun CrossOver 26 kullanılarak Apple Silicon işlemcili Mac bilgisayarlarda zaten çalışabildiği ve yeni işlemcilerde oynanabilir performans sağladığı ortaya çıktı.

    M3 Max MacBook Pro'da CrossOver 26 ile 1080p varsayılan ayarlarda 70 FPS alındı

    Daha önce Cyberpunk 2077'yi de Mac'lerde test eden kişilere göre, M1 ve M2 gibi eski Apple Silicon işlemciler Resident Evil Requiem'i çalıştıramıyor ve başlatma sırasında çökmeler meydana geliyor. Testi yapanlar, olası bir nedenin oyunun büyük ölçüde güvendiği bir özellik olan mesh shader desteğinin eksikliği olabileceğini öne sürüyor.

    Peki, daha yeni işlemcili Mac’ler nasıl performans gösterdi? Oyun, 48 GB birleşik belleğe ve 40 çekirdekli GPU'ya sahip M3 Max MacBook Pro modelinde CrossOver 26 aracılığıyla çalıştırıldı. Varsayılan grafik ayarlarıyla, MetalFX devre dışı bırakılmış ve kare üretimi kapalıyken, sistem açık bir sokak sahnesinde yaklaşık 70 FPS'i koruyarak, donanımın oyunu yükseltmeye ihtiyaç duymadan rahatça çalıştırabileceği gösteriliyor. Ayrıca, oyunun Apple'ın Game Porting Toolkit katmanı üzerinden yaklaşık 14 ms kare süreleriyle ve yaklaşık 10.5 GB GPU belleği kullanarak çalıştığı da görülüyor. Oyun, kapalı alanlarda daha da akıcı bir şekilde çalışıyor gibi görünüyor; performans yaklaşık 73-75 FPS'ye çıkıyor.

    MetalFX Quality upscaling kullanılarak 1440p'de yapılan ayrı bir test, oyunun yaklaşık 50 FPS'de çalıştığını ve kare sürelerinin 19-20 ms civarında olduğunu gösteriyor. MetalFX, Kalite ayarında, 1708 x 960 çözünürlükte dahili olarak render işlemi yapıp daha sonra 2560 x 1440 çözünürlüğe ölçeklendiriyor; kare oluşturma ise devre dışı bırakılmış durumda. Ayrıca yaklaşık 11.2 GB GPU bellek kullanımı ve yaklaşık 17.2 GB uygulama belleği kullanımı net bir şekilde görülüyor.

    Kare oluşturma etkinleştirildiğinde performans belirgin şekilde artıyor. Aynı 1440p MetalFX Kalite ayarında, oyun yaklaşık 87 FPS hızında çalışıyor ve kare süreleri 11-12 ms civarında. Ayrıca yaklaşık 34-35 FPS render FPS değeri görülüyor; bu da gerçekte render edilen karelerin daha düşük olduğu ve kare oluşturmanın görüntülenen kare hızını artırmaya yardımcı olduğu anlamına geliyor. GPU bellek kullanımı yaklaşık 13.1 GB, uygulama belleği ise yaklaşık 19.3 GB'a yükseliyor.

    M4 çipli MacBook Air'de oyun, bazı ayarlamalarla çalıştırılabiliyor. Oyun, en düşük grafik ayarıyla 1080p'ye ayarlı ve MetalFX Ultra Performans yükseltme ve kare oluşturma açık. Bu ayarlarla oyun, yaklaşık 16 ms'ye yakın kare süreleriyle yaklaşık 60 FPS'ye ulaşıyor. GPU bellek kullanımı yaklaşık 5.3 GB iken, uygulama belleği yaklaşık 9.1 GB.

