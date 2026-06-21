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    Resident Evil: Veronica, iki haftada 1 milyon istek listesine ulaştı!

    Resident Evil: Veronica, Steam ve PS5'te rekor sürede 1 milyon istek listesine ulaşarak, 2027'de çıkması planlanan hayatta kalma korku oyununa olan muazzam talebi kanıtladı.

    Resident Evil: Veronica 1 milyon istek listesi Tam Boyutta Gör
    Capcom'un 2027’de çıkacak hayatta kalma korku oyunu yeniden yapımı Resident Evil: Veronica, şimdiden büyük bir ticari ivme kazandı. Yayıncı, sosyal medya kanalları aracılığıyla oyunun Steam ve PlayStation Store'da toplamda 1 milyon istek listesine ulaştığını, büyük bir oyun olarak statüsünü sağlamlaştırdığını resmen doğruladı.

    Bu kilometre taşı, oyunun Summer Game Fest'teki küresel lansmanından yaklaşık iki hafta sonra geldi.

    2027'de piyasaya sürülmesi planlanan Resident Evil Veronica, son sürümlerin başarısına katkıda bulunan şirket içi geliştirme aracı olan RE Engine'in gücünden yararlanmaya devam ediyor. RE Engine'i kullanmak, yalnızca yeni nesil konsollarda görselleri optimize etmekle kalmıyor, Capcom'un PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te eş zamanlı yayınlama stratejisini de destekliyor.

    Yapımcı Yoshiaki Hirabayashi, topluluk beklentilerini şekillendiren temel teknik unsurları paylaştı. Resident Evil Village gibi son ana hikaye oyunlarının aksine, Resident Evil Veronica Remake, sabit üçüncü şahıs bakış açısını kullanacak. Stüdyo, dramatik gerilime ve sınırlı alanda geniş görüşe odaklanmak için birinci şahıs bakış açısı seçeneğini tamamen ortadan kaldırmaya karar verdiklerini söylüyor.

    Oynanış açısından, geliştirme ekibi hikaye tutarlılığına dikkat çekiyor. Rockfort Adası'ndaki ortam, Claire Redfield'ın Raccoon City'den kaçmasından sadece üç ay sonrasında geçiyor. Hikayenin özü ise: "Claire Redfield, Resident Evil'ın ana karakterlerinden biri olan kardeşi Chris'i aramak için Avrupa'ya seyahat eder. Aramalar onu Paris'e götürür, burada Umbrella güçleri tarafından yakalanarak, Umbrella'nın kurucularından biri olan Ashford ailesinin yaşadığı uzak Rockfort Adası'na götürülür. Ancak, T-Virüs yayıldığında işler kötüye gider ve Claire zombiler ve diğer yaratıklarla savaşmak zorunda kalır."

    Resident Evil: Veronica şu anda PS5, PC, Nintendo Switch 2 ve Xbox Series X/S için geliştirme aşamasında. Oyun, 2000 yılında Dreamcast için piyasaya sürülen ve daha sonra ek sahnelerle birlikte PS2'ye CODE: Veronica X olarak uyarlanan Resident Evil - CODE: Veronica oyununun tamamen yeni bir sürümü.

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    H
    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

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