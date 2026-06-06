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    Resident Evil: Veronica remake 2027'de geliyor: İlk fragman geldi

    Capcom, Summer Game Fest etkinliğinde Resident Evil Code: Veronica'nın yeniden yapımı olan Resident Evil: Veronica'yı duyurdu. Oyun, son remake olan 2023 yapımı Resident Evil 4'ün ardından geliyor.

    Resident Evil Veronica 2027 duyuru fragmanı Tam Boyutta Gör
    Capcom, Summer Game Fest etkinliği sırasında Resident Evil Veronica'nın yeniden yapımını duyurdu. Oyunun adı yalnızca Resident Evil: Veronica; Capcom orijinal başlıktaki "code" kısmını kaldırdı. Resident Evil Veronica için henüz bir çıkış tarihi yok ancak Capcom 2027'de piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Resident Evil: Code Veronica, 1998 yapımı Resident Evil 2’nin olaylarından üç ay sonrasında, 1999 yapımı Resident Evil 3: Nemesis ile eş zamanlı olarak geçiyordu.

    Hikaye, Resident Evil karakterleri Claire Redfield ve kardeşi Chris Redfield'ın Güney Okyanusu'ndaki uzak bir hapishane adasında ve Antarktika'daki bir araştırma tesisinden yayılan salgından kurtulmaya çalışmasını takip ediyor.

    Capcom'un açıklamasına göre, yeni hayatta kalma korku oyunu Resident Evil: Veronica, serinin klasik oyununa geri dönerken, yeni oyuncular için deneyimi yeniden tasarlamayı hedefliyor. Fragman, Claire Redfield'ın Paris’teki harap bir apartmana girişiyle başlıyor. Orada yaşlı bir kadınla karşılaşıp neler olduğunu anlamaya çalışırken bir ses duyuyor ve kapı deliğinden baktığında onu bir sürpriz karşılıyor.

    Resident Evil: Code Veronica, 2027’de PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2’ye çıkış yapacak.

    Capcom'un son Resident Evil oyunu, serinin dokuzuncu ana oyunu olan Resident Evil Requiem. Şubat ayında piyasaya sürülen bu oyun, yeni karakter FBI analisti Grace Ashcroft'u konu alıyordu. Grace, Resident Evil serisinin geri dönen karakteri federal ajan Leon S. Kennedy'nin yardımıyla, Raccoon City olayından kurtulanların karıştığı bir dizi gizemli ölümü araştırıyordu.

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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 3 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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