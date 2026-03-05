Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Resmen doğrulandı: Assassin’s Creed Black Flag remake geliyor

    Ubisoft, Assassin’s Creed IV: Black Flag yeniden yapımını resmen doğruladı. Assassin’s Creed: Black Flag Resynced adlı oyun, modern grafikler ve yenilenmiş oynanışla geri dönecek.

    Resmen doğrulandı: Assassin’s Creed Black Flag remake geliyor Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasında uzun süredir konuşulan Assassin’s Creed: Black Flag yeniden yapımı sonunda resmiyet kazandı. Ubisoft, yıllardır süren iddiaların ardından sevilen yapımın modern bir versiyonu üzerinde çalıştığını doğruladı. 2013 yılında piyasaya sürülen ve serinin en popüler oyunlarından biri olarak kabul edilen Assassin’s Creed IV: Black Flag geri dönmeye hazırlanıyor.

    Yeni ismi Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

    Yeniden yapımın resmi adı Assassin’s Creed: Black Flag Resynced olarak açıklandı. Ancak şirketin paylaştığı bilgiler şu aşamada oldukça sınırlı. Ubisoft tarafından yayımlanan tek görsel materyal, oyunun ana karakteri Edward Kenway’in bir gemi üzerinde yer aldığı bir konsept çalışmasından ibaret.

    Buna rağmen sektör kaynakları ve daha önce ortaya çıkan söylentiler, projenin yalnızca basit bir grafik güncellemesi olmayacağını gösteriyor. Sızdırılan bilgilere göre Black Flag Resynced, kapsamlı bir yeniden yapım olarak geliştiriliyor. Bu kapsamda oyunun hem görsel kalitesinin hem de oynanış sistemlerinin önemli ölçüde yenilenmesi planlanıyor. Amaç, yapımı modern standartlara yaklaştırarak serinin daha yeni oyunlarıyla benzer seviyeye taşımak. Bu noktada referans alınan yapımlar arasında Assassin’s Creed Shadows da gösteriliyor.

    Öte yandan, yeniden yapımın içeriğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia daha bulunuyor. Söylentilere göre bu sürümde serinin bazı oyunlarında yer alan modern zaman bölümleri tamamen kaldırılabilir. Böylece oyun, neredeyse tamamen korsan temalı açık dünya macerasına odaklanan bir yapıya dönüşebilir.

    Çıkış tarihi henüz açıklanmadı

    Ubisoft, oyun için resmi bir çıkış tarihi paylaşmış değil. Ancak şirket daha önce yaptığı finansal açıklamalarda henüz duyurulmamış bir oyunun 31 Mart 2027’de sona erecek mali yılın bitimine kadar piyasaya sürüleceğini belirtmişti. O açıklama yapıldığında Black Flag Resynced henüz resmen duyurulmamıştı.

    Bu arada Ubisoft, Assassin’s Creed serisine yönelik gelecek planlarını da paylaştı. Bu planlarda serinin bir sonraki ana oyunu da kısa bir şekilde anıldı. Yeni ana oyun şu anda Assassin’s Creed Codename Hexe adıyla geliştiriliyor. Ubisoft, bu yapımın “tarihin kritik bir döneminde geçen, benzersiz, daha karanlık, hikaye odaklı bir Assassin's Creed deneyimi” sunacağını ifade ediyor.

    Bu oyunun yaratıcı yönetmeni Clint Hocking, 20 yıllık görev süresinin ardından kısa süre önce şirketten ayrıldı. Onun yerine, 13 yıl önce orijinal Black Flag'de aynı görevi üstlenen Jean Guedson geçti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kuyumcuların kullandığı site bestwhozi güncel giriş sinyal kalitesi nasıl yükseltilir bitmiş en iyi yabancı diziler en çok tutulan otomatik vites arabalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HUAWEI MateBook D14
    HUAWEI MateBook D14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum