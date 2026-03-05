Resmen doğrulandı: Assassin’s Creed Black Flag remake geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında uzun süredir konuşulan Assassin’s Creed: Black Flag yeniden yapımı sonunda resmiyet kazandı. Ubisoft, yıllardır süren iddiaların ardından sevilen yapımın modern bir versiyonu üzerinde çalıştığını doğruladı. 2013 yılında piyasaya sürülen ve serinin en popüler oyunlarından biri olarak kabul edilen Assassin’s Creed IV: Black Flag geri dönmeye hazırlanıyor.

Yeni ismi Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

Yeniden yapımın resmi adı Assassin’s Creed: Black Flag Resynced olarak açıklandı. Ancak şirketin paylaştığı bilgiler şu aşamada oldukça sınırlı. Ubisoft tarafından yayımlanan tek görsel materyal, oyunun ana karakteri Edward Kenway’in bir gemi üzerinde yer aldığı bir konsept çalışmasından ibaret.

Buna rağmen sektör kaynakları ve daha önce ortaya çıkan söylentiler, projenin yalnızca basit bir grafik güncellemesi olmayacağını gösteriyor. Sızdırılan bilgilere göre Black Flag Resynced, kapsamlı bir yeniden yapım olarak geliştiriliyor. Bu kapsamda oyunun hem görsel kalitesinin hem de oynanış sistemlerinin önemli ölçüde yenilenmesi planlanıyor. Amaç, yapımı modern standartlara yaklaştırarak serinin daha yeni oyunlarıyla benzer seviyeye taşımak. Bu noktada referans alınan yapımlar arasında Assassin’s Creed Shadows da gösteriliyor.

Öte yandan, yeniden yapımın içeriğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia daha bulunuyor. Söylentilere göre bu sürümde serinin bazı oyunlarında yer alan modern zaman bölümleri tamamen kaldırılabilir. Böylece oyun, neredeyse tamamen korsan temalı açık dünya macerasına odaklanan bir yapıya dönüşebilir.

Çıkış tarihi henüz açıklanmadı

Ubisoft, oyun için resmi bir çıkış tarihi paylaşmış değil. Ancak şirket daha önce yaptığı finansal açıklamalarda henüz duyurulmamış bir oyunun 31 Mart 2027’de sona erecek mali yılın bitimine kadar piyasaya sürüleceğini belirtmişti. O açıklama yapıldığında Black Flag Resynced henüz resmen duyurulmamıştı.

Sosyal medya ve oyunlara yönelik düzenleme mecliste 15 sa. önce eklendi

Bu arada Ubisoft, Assassin’s Creed serisine yönelik gelecek planlarını da paylaştı. Bu planlarda serinin bir sonraki ana oyunu da kısa bir şekilde anıldı. Yeni ana oyun şu anda Assassin’s Creed Codename Hexe adıyla geliştiriliyor. Ubisoft, bu yapımın “tarihin kritik bir döneminde geçen, benzersiz, daha karanlık, hikaye odaklı bir Assassin's Creed deneyimi” sunacağını ifade ediyor.

Bu oyunun yaratıcı yönetmeni Clint Hocking, 20 yıllık görev süresinin ardından kısa süre önce şirketten ayrıldı. Onun yerine, 13 yıl önce orijinal Black Flag'de aynı görevi üstlenen Jean Guedson geçti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Resmen doğrulandı: Assassin’s Creed Black Flag remake geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: