    Resmen doğrulandı: GTA 6’da yapay zeka kullanılmadı

    Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, şirketin üretken yapay zekayı benimsediğini ancak GTA 6’nın tamamen el yapımı olduğunu ve oyunda üretken AI’nın hiçbir rolü bulunmadığını açıkladı.

    Resmen doğrulandı: GTA 6'da yapay zeka kullanılmadı
    Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, oyun dünyasında son dönemin en tartışmalı başlıklarından biri olan üretken yapay zekaya ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Zelnick, şirketin üretken AI teknolojilerini aktif olarak benimsediğini açıkça ifade ederken, merakla beklenen GTA 6’da bu teknolojinin “sıfır rolü” olduğunu özellikle vurguladı.

    Project Genie etkisi

    Zelnick’in açıklamaları, Google’ın kısa süre önce tanıttığı Project Genie adlı deneysel yapay zeka aracıyla ilgili bir soruya yanıt olarak geldi. Project Genie, basit metin komutlarından kısa, keşfedilebilir ve etkileşimli video ortamları oluşturabilen bir sistem olarak duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Take-Two hisselerinin son 11 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, CEO’nun ifadesiyle kendisini “biraz şaşırttı”.

    Zelnick, bu düşüşün arkasındaki endişeleri anlamakta zorlandığını belirterek, video oyunlarının tarihsel olarak zaten yapay zeka ve makine öğrenimi temelleri üzerine inşa edildiğini savundu. Oyunların başından beri bilgisayar teknolojileriyle geliştirildiğini hatırlatan Zelnick, üretken yapay zeka konusunun gündeme gelmesinden bu yana gelecekte sunabileceği potansiyel konusunda oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi.

    Öte yandan Take-Two CEO’su, şirketin şu anda yüzlerce farklı pilot proje kapsamında AI kullanımını test ettiğini açıkladı. Bu denemelerin yalnızca merkez ofisle sınırlı olmadığı, şirket bünyesindeki stüdyoları da kapsadığı belirtildi. Zelnick’e göre bu araçlar, özellikle tekrar eden ve rutin işlerde harcanan zamanı azaltarak verimlilik artışı ve maliyet düşüşü sağlayabilir.

    GTA 6 için mesaj net

    Zelnick’in açıklamalarındaki en kritik bölüm ise doğrudan GTA 6’ya ilişkindi. CEO, “Özellikle GTA 6 ile ilgili olarak, üretken yapay zeka Rockstar Games'in geliştirmekte olduğu oyunda hiçbir rol oynamıyor" diyerek bu konudaki tartışmalara net bir yanıt verdi. Rockstar Games’in oyun dünyalarının tamamen elden, temelden inşa edildiğini belirten Zelnick, binaların tek tek tasarlandığını, sokakların, mahallelerin ve çevrenin adım adım oluşturulduğunu vurguladı.

    Bu dünyaların prosedürel olarak üretilmediğini ve üretilmemesi gerektiğini söyleyen Zelnick, GTA serisinin kimliğinin bu titiz ve insan emeğine dayalı tasarım anlayışıyla şekillendiğini ifade etti.

    AI kullanımı tepki çekiyor

    Kasım ayında çıkması beklenen GTA 6’nın küresel çapta büyük bir başarı yakalamasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken oyunda üretken AI kullanılma ihtimali satışları ve marka algısını olumsuz etkileyebilirdi. Nitekim son dönemde Black Ops 7, Anno 117, Arc Raiders gibi yapımlar bu etkilerle karşılaştı.

    Benzer bir durum Baldur’s Gate 3’ün geliştiricisi Larian Studios için de yaşandı. Stüdyo, geçen yıl Game Awards’ta tanıtılan yeni Divinity oyunu için yapay zeka varlıklarının kullanılmayacağını özellikle açıklamak zorunda kaldı.

    Açıkçası yaratıcı sektörlere yöneltilen AI eleştirilerinin çoğunluğu anlamsız. Son dönemde bu konudaki en doğru yaklaşımı ise Ben Affleck sergiledi. Affleck, Matt Damon ile birlikte katıldığı Joe Rogan’ın programında yapay zekanın yaratıcı sektörleri nasıl etkileyeceği (veya etkilemeyeceği) konusunda birkaç dakika boyunca konuştu ve bunun tıpkı görsel efektler gibi bir “araç” olacağını söyledi.

