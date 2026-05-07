TUSAŞ CEO’su doğruladı: İspanya’ya KAAN satışı için görüşmeler başladı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN, Avrupa savunma gündeminde giderek daha fazla öne çıkarken İspanya ile yürütülen temaslar ilk kez resmi ağızdan doğrulandı. İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 savunma fuarında konuşan TUSAŞ CEO’su Mehmet Demiroğlu, İspanya’ya KAAN satışına yönelik hükümetler arası ön görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Infodefensa’nın haberinde resmi doğrulamanın bizzat Demiroğlu dahil olmak üzere üst düzey yöneticiler tarafından yapıldığı aktarıldı.

Görüşmeler erken aşamada

Mehmet Demiroğlu, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu belirtirken sürecin stratejik düzeyde ilerlediğini vurguladı. Demiroğlu, “İspanyol Hava Kuvvetleri’nden üstün bir beşinci nesil savaş uçağı talebi aldık” ifadelerini kullandı.

Sürecin teknik ve politik boyutlarının bulunduğunu belirten Demiroğlu, “Proje halen başlangıç aşamasında ancak ortada net bir strateji ve niyet olduğu açık. Görüşmelerin ilk safhasındayız” dedi.

Demiroğlu görüşmelerin doğrudan hükümetler arasında yürütüldüğünü de vurgulayarak “Şu anda bunu tartışmak için henüz çok erken, ancak teknik ve siyasi düzeylerde onlarla masaya oturacağız. Bu bir G2G [hükümetler arası] meselesi olduğu için konu hakkında detay veremem” açıklamasında bulundu.

Hükümetler arası görüşmelerin Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından koordine edilmesi bekleniyor.

Türkiye, daha önce İspanya’ya 2.6 milyar euro bedel ile 30 adet Hürjet satışı gerçekleştirmişti.

İspanya alternatif arayışında

Tam Boyutta Gör İspanya’nın savaş uçağı modernizasyon süreci uzun süredir Avrupa savunma çevrelerinin gündeminde bulunuyor. Madrid yönetimi daha önce yeni nesil savaş uçağı ihtiyacı için 2023 bütçesinde 6,25 milyar euroluk kaynak ayırmıştı. Bu durum ilk etapta F-35 alımı hazırlığı olarak yorumlanmıştı. Ancak süreç ilerledikçe Madrid yönetiminin F-35 kararını ertelediği ve alternatif çözümleri değerlendirmeye başladığı ortaya çıktı. Ek olarak 6. Nesil FCAS programının gecikmesi de İspanya’da bir boşluk oluşturuyor. İspanya’nın 5. Nesil uçaklarda ABD’ye tam bağımlı olmak istemediği biliniyor.

İspanya’nın aynı zamanda Halcon I ve Halcon II programları kapsamında 45 yeni Eurofighter savaş uçağını envantere katacak olması, gelecekte farklı platformlarla karma bir yapı oluşturma ihtimalini güçlendirdi.

Öte yandan aktarılanlara göre KAAN özelinde planlanan tedarik modelinin daha önce Hürjet için şekillendirilen iş birliği yapısına benzer olması hedefleniyor. Buna göre İspanyol şirketlerinin de projeye dahil olacağı bir ortak üretim ve teknoloji paylaşımı modeli masada bulunuyor.

KAAN, 2028 itibariyle envantere girecek

SAHA 2026 kapsamında TUSAŞ ile SSB arasında imzalan tedarik sözleşmesine göre 2028 yılından başlamak üzere 2030 yılı sonuna kadar 20 adet Blok-10 KAAN uçağı HKK’ye teslim edilecek. Yerli motorlu (TF35000) KAAN varyantı ise Blok-30 olacak. 2028 itibarıyla Hürjet’ler de İspanya’ya teslim edilmeye başlanacak.

Eğer Türkiye ve İspanya arasındaki görüşmeler kesinleşirse KAAN, Endonezya'nın yakın zamanda verdiği 48 adetlik siparişin ardından bir NATO/AB ülkesine ihraç edilen ilk Türk 5. nesil avcı uçağı olacak.

