Redmi K90 Pro Max resmen doğrulandı: İşte tasarımı ve dahası

Tam Boyutta Gör Redmi, K90 serisini 23 Ekim'de tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin yeni üyesi K90 Pro Max, tanıtım öncesinde kısa bir tanıtım videosunda ilk kez görüntülendi. Paylaşılan videoda cihaz, siyah, beyaz ve kot mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kendini gösteriyor.

Redmi K90 Pro Max geliyor

Redmi K90 Pro Max'in en dikkat çekici özelliklerinden biri "Sound by Bose" etiketli hoparlör sistemi olacak. Arka tarafta yer alan geniş kamera adasının bir kısmı bu hoparlöre ayrılmış durumda. Böylece cihaz, ses kalitesiyle serideki diğer modellerden ayrılacak.

Teknik tarafta K90 Pro Max, Qualcomm'un en güçlü mobil işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alacak. Bu yonga seti, performans odaklı çekirdek tasarımı ve gelişmiş verimliliğiyle 2025’in amiral gemisi telefonlarında kendini gösteriyor.

Ayrıca daha önceki sızıntılara göre Redmi K90, 7.100 mAh batarya ve 100 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. K90 Pro ise 7.500 mAh kapasiteyle daha uzun pil ömrü sunacak. Her iki modelde de tek hücreli silikon-karbon pil teknolojisi kullanılacak.

Redmi K90 serisinin uluslararası pazarlarda Poco F8 olarak yeniden adlandırılması bekleniyor. K90 Pro Max ise kuvvetle muhtemel Poco F8 Ultra ismiyle karşımıza çıkacak. Redmi’nin yeni serisiyle hedefi, hem Çin pazarında hem de küresel pazarda amiral gemisi segmentinde daha ulaşılabilir bir alternatif sunmak. Özellikle Bose destekli ses sistemi ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci kombinasyonu, K90 Pro Max’i serinin en iddialı modeli haline getirebilir.

