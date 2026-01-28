Giriş
    WhatsApp'ın reklamsız aboneliği netleşiyor: Abonelik fiyatı ortaya çıktı

    WhatsApp'ta reklam planları genişlerken, reklamsız kullanım için ücretli abonelik modeli somutlaşmaya başladı. Son olarak reklamsız WhatsApp için Avrupa'da belirlenen fiyat ortaya çıktı.

    Resmen geliyor: WhatsApp reklamsız abonelik fiyatı ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'ın reklam entegrasyonu kademeli olarak genişlerken, Meta'nın reklamsız kullanım için ücretli bir abonelik modeli hazırladığına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Android beta sürümü 2.26.3.9'da tespit edilen kodlara göre şirket, Durum ve Kanallar sekmesindeki reklamları tamamen kaldıran bir abonelik üzerinde çalışıyor.

    Ücretli abonelik kapıda

    Sızdırılan ekran görüntülerine göre bu aboneliğin aylık fiyatı yaklaşık 4 euro seviyesinde olacak ve ilk aşamada Avrupa ile Birleşik Krallık kullanıcılarına sunulması planlanıyor. Meta henüz resmi bir fiyat doğrulaması yapmasa da, bu adım WhatsApp'ın gelir modelinde önemli bir değişime işaret ediyor. Keza mevcut durumda WhatsApp'ta reklamlar yalnızca Güncellemeler sekmesinde yer alıyor.

    Abonelik kapsamında ise, Durum paylaşımları arasında gösterilen sponsorlu içerikler ve öne çıkarılan kanallar, tamamen kaldırılacak. Buna karşın özel mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ücretsiz kalmaya devam edecek. Meta, reklam hedeflemesinde özel sohbet içeriklerinin kullanılmadığını vurguluyor.

    Öte yandan ücretli abonelik modeli, Avrupa'daki düzenlemelerle de örtüşüyor. AB ve Birleşik Krallık mevzuatı, platformların kullanıcılara reklamlı veya ücretli reklamsız seçenek sunmasını zorunlu kılıyor. Benzer modeller halihazırda Facebook ve Instagram'da da mevcut. Ayrıca aboneliğin Google Play üzerinden yönetileceği, aktif edildikten sonra değişikliklerin yaklaşık 15 dakika içinde yansıyacağı belirtiliyor.

    Bunun yalnızca WhatsApp'a özel mi olacağı yoksa Meta Hesap Merkezi kapsamında genişletilip genişletilmeyeceği ise henüz netleşmiş değil. Özelliğin, düzenleyici onay süreçleri tamamlandıktan sonra kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

