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Resmi Bilgi: GeForce GTX 580'nin ısıl güç tasarımı 244 Watt

8 yıl
12,4b
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14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın bugün Türkiye saati ile 4'te lanse edeceği GeForce GTX 580 modeli için artık tüm şifreler çözülmüş durumda. Yüksek performans segmentinde Nvidia'nın en hızlı modeli unvanını almaya hazırlanan GeForce GTX 580'in 244 Watt (GTX 480, 250 Watt) ısıl güç tasarımına (TDP) sahip olduğu doğrulandı. Yerini alacağı GeForce GTX 480 modeline kıyasla güç tüketimi aşağı çekilen GeForce GTX 580 aynı zamanda %30'a varan oranda daha yüksek performans vaad ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Nvidia, mimari yapıda bir takım güncellemeler yaparak %10 civarında performans kazanımı elde etmeyi başarırken, artan paralel işlemci sayısı ve çalışma frekansları sayesinde %30'a varan kazanım sağlandığı bildiriliyor.

Kartın teknik özelliklerine ek olarak bulunabilirliği konusundaki bilgiler de elimize ulaştı. Ortaya atılan bazı iddiaların aksine Nvidia, binlerce adet GeForce GTX 580'in lansman itibariyle Avrupa'da satışa sunulacağını, en az bir o kadarının da takip eden hafta içerisinde büyük perakende zincirleri üzerinden piyasaya sunulacağını açıklıyor. 512 paralel işlem birimi, 384-bit bellek veri yolu desteği, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 772MHz/4008MHz olarak belirlenen GPU/Bellek hızlarıyla gelen GTX 580'in fiyatı ise 500 dolar seviyesinde.


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ContEmpor4ry 8 yıl
techpower incelemelerine bakıyorum da HD 5970 in genelde gerisinde :D
tabi referans modeline göre, hız aşırtılmış modelleri ile anca geçebilecegini düşünüyorum
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heatblast 8 yıl
dh incelemesi ne zaman yayınlanır?
gtx580 1 ghz görmesi lağzım forumda 950 mhz'deki resimleri vardı
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enrique 8 yıl
incelemeler: elitebastards.com/...
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Rey Leon 8 yıl
sıcaklık değerleri gayet güzel bu performansdaki karta göre ve çekdiği güç de müthiş boşda asus engtx465 den 4 watt fazla çekiyor ve yükdeykende hd5870 den 39 watt fazla gtx 480 den 63 watt daha az cekıyor dh de cıksada herkez görse
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Batuist 8 yıl
nvidia bu sefer gerçekten hızlı davrandı... Ama sanırım bundan sonraki dönemde fermi gpusunu g92 gibi yapacaktır.. 2 haftada bir yeni bir model lanse eder artık.. geliştirdikçe yeni bir kart.. g92 zamanlarında öyle değilmiydi.. o zaman yeni gpu üzerinde çalıştığı için ara vermişti ama şimdi fermi uygun duruma geldi.. gt, gts, gtx sırayla gider artık... :))
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sadtneverdie 8 yıl
lansman bugün değil miydi?
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Zero Limit 8 yıl
saat 16:00 da diyor ya işte ustam
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murdocklawless 8 yıl
benim plazma tv 250 watt max. gayet iyiymiş aslında.
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Rey Leon 8 yıl
4 gel gari gel gel :D
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OverClocK1ng 8 yıl
murdocklawless
benim plazma tv 250 watt max. gayet iyiymiş aslında.

Değiştir. Panasonic NeoPanel Plazma al. G13 yani 13.Jenerasyon. Eco modda görüntüde hiçbir fark olmazken çektiği güç 90 Watt lara düşüyor. Üstelik Full HD de...

LCD ymiş LED miş fasa fiso.
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