Resmi Bilgi: GeForce GTX 580'nin ısıl güç tasarımı 244 Watt

Nvidia'nın bugün Türkiye saati ile 4'te lanse edeceği GeForce GTX 580 modeli için artık tüm şifreler çözülmüş durumda. Yüksek performans segmentinde Nvidia'nın en hızlı modeli unvanını almaya hazırlanan GeForce GTX 580'in 244 Watt (GTX 480, 250 Watt) ısıl güç tasarımına (TDP) sahip olduğu doğrulandı. Yerini alacağı GeForce GTX 480 modeline kıyasla güç tüketimi aşağı çekilen GeForce GTX 580 aynı zamanda %30'a varan oranda daha yüksek performans vaad ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Nvidia, mimari yapıda bir takım güncellemeler yaparak %10 civarında performans kazanımı elde etmeyi başarırken, artan paralel işlemci sayısı ve çalışma frekansları sayesinde %30'a varan kazanım sağlandığı bildiriliyor.

Kartın teknik özelliklerine ek olarak bulunabilirliği konusundaki bilgiler de elimize ulaştı. Ortaya atılan bazı iddiaların aksine Nvidia, binlerce adet GeForce GTX 580'in lansman itibariyle Avrupa'da satışa sunulacağını, en az bir o kadarının da takip eden hafta içerisinde büyük perakende zincirleri üzerinden piyasaya sunulacağını açıklıyor. 512 paralel işlem birimi, 384-bit bellek veri yolu desteği, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 772MHz/4008MHz olarak belirlenen GPU/Bellek hızlarıyla gelen GTX 580'in fiyatı ise 500 dolar seviyesinde.