Resmi bilgi: Yeni nesil ATi Radeon serisi 2011 için planlanıyor

Arka arkaya lanse ettiği ATi Radeon HD 5800 ve 5700 serisi ekran kartlarıyla bir aydan kısa bir sürede DirectX 11 destekli dört yeni modelini kullanıcılarla buluşturan AMD, Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini de ay sona ermeden endüstrisinin beğenisine sunmayı planlıyor. Öte taraftan DirectX 11 destekli giriş seviyesi kartlar üzerinde de çalışan AMD'nin, muhtemelen Ocak ayında düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarında, maliyet odaklı DirectX 11 kartları ile birlikte yine DirectX 11 destekli yeni mobil GPU'larını da lanse etmesi bekleniyor.
Evergreen serisi altında lanse edilen DirectX 11 çözümlerini yavaş yavaş pazara sunan firma, yeni nesil GPU mimarisi için de çalışmalarına devam ediyor. Resmi olmayan bazı bilgilere göre önümüzdeki yılın ikinci yarısında lanse edileceği konuşulan yeni GPU mimarisi için planlanan takvimin 2011 olduğu açıklandı. Evergreen serisi DirectX 11 kartlarını Radeon HD 4800 serisinden yaklaşık 15 ay sonra lanse eden AMD-ATi'nin yeni nesil ekran kartlarını Scorpion kod adlı yeni masaüstü platformuyla birlikte 2011'de duyuracağı, önümüzdeki yılı ise Evergreen serisiyle geçireceği açıklandı.
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HD4000 serisi 2008'de piyasaya sunulmuştu. HD5000 serisi ise 2009'da sunuldu. Ancak HD4000 serisi 2008'de olduğu kadar ve hatta daha uzun süre 2009'da kullanıldı, kullanılıyor. Keza HD5000 serisi de 2009'da olduğundan daha uzun süre 2010 yılında kullanılacak. Haberdeki tabloda kartlar sanki gerçekte olduğundan 1 yıl sonra piyasaya sunulmuş gibi gösterilmiş ya da yoğun olarak kullanıldığı yıl gösterilmiş. (HD4000 - 2009 yılı gibi...)
Bir sonraki nesil kartlar piyasaya 2010'un son çeyreğinde çıksalar bile esas kullanılacakları yıl 2011 olacak. Bence o tablo, bir sonraki serinin 2010 sonunda piyasaya sunulmasını öngörüyor.
Nvidia da bu gidişle yeni serisini seneye duyuracak gibi. Yani ati'nin çok büyük bir kaybı yok. Önemli olan nvidia'nın yapacağı hareketler. Ati zaten yolunu belirledi ve çok da iyi ilerliyor.
ati yolunu belirlediği felan yok..
normalde 2010 nisanında cıkaracktı bu kartı..
fakat gt 300 ler nedeniyle ertelendi..biz buna danısıklı dovus diyoruz
Ati uzaylılardan teknoloji satın almış olabilir. Bu kadar kısa sürede büyük atılımlar gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. Nvidia bile bu kadar çaresiz duruma düştüyse, var bunda bir iş