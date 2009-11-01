Resmi bilgi: Yeni nesil ATi Radeon serisi 2011 için planlanıyor

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Arka arkaya lanse ettiği ATi Radeon HD 5800 ve 5700 serisi ekran kartlarıyla bir aydan kısa bir sürede DirectX 11 destekli dört yeni modelini kullanıcılarla buluşturan AMD, Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini de ay sona ermeden endüstrisinin beğenisine sunmayı planlıyor. Öte taraftan DirectX 11 destekli giriş seviyesi kartlar üzerinde de çalışan AMD'nin, muhtemelen Ocak ayında düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarında, maliyet odaklı DirectX 11 kartları ile birlikte yine DirectX 11 destekli yeni mobil GPU'larını da lanse etmesi bekleniyor.

Evergreen serisi altında lanse edilen DirectX 11 çözümlerini yavaş yavaş pazara sunan firma, yeni nesil GPU mimarisi için de çalışmalarına devam ediyor. Resmi olmayan bazı bilgilere göre önümüzdeki yılın ikinci yarısında lanse edileceği konuşulan yeni GPU mimarisi için planlanan takvimin 2011 olduğu açıklandı. Evergreen serisi DirectX 11 kartlarını Radeon HD 4800 serisinden yaklaşık 15 ay sonra lanse eden AMD-ATi'nin yeni nesil ekran kartlarını Scorpion kod adlı yeni masaüstü platformuyla birlikte 2011'de duyuracağı, önümüzdeki yılı ise Evergreen serisiyle geçireceği açıklandı.