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Resmi bilgi: Yeni nesil ATi Radeon serisi 2011 için planlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi bilgi: Yeni nesil ATi Radeon serisi 2011 için planlanıyor
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Arka arkaya lanse ettiği ATi Radeon HD 5800 ve 5700 serisi ekran kartlarıyla bir aydan kısa bir sürede DirectX 11 destekli dört yeni modelini kullanıcılarla buluşturan AMD, Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini de ay sona ermeden endüstrisinin beğenisine sunmayı planlıyor. Öte taraftan DirectX 11 destekli giriş seviyesi kartlar üzerinde de çalışan AMD'nin, muhtemelen Ocak ayında düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarında, maliyet odaklı DirectX 11 kartları ile birlikte yine DirectX 11 destekli yeni mobil GPU'larını da lanse etmesi bekleniyor.

Evergreen serisi altında lanse edilen DirectX 11 çözümlerini yavaş yavaş pazara sunan firma, yeni nesil GPU mimarisi için de çalışmalarına devam ediyor. Resmi olmayan bazı bilgilere göre önümüzdeki yılın ikinci yarısında lanse edileceği konuşulan yeni GPU mimarisi için planlanan takvimin 2011 olduğu açıklandı. Evergreen serisi DirectX 11 kartlarını Radeon HD 4800 serisinden yaklaşık 15 ay sonra lanse eden AMD-ATi'nin yeni nesil ekran kartlarını Scorpion kod adlı yeni masaüstü platformuyla birlikte 2011'de duyuracağı, önümüzdeki yılı ise Evergreen serisiyle geçireceği açıklandı.


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mamad 10 yıl
Ufak bir ayrıntı:

HD4000 serisi 2008'de piyasaya sunulmuştu. HD5000 serisi ise 2009'da sunuldu. Ancak HD4000 serisi 2008'de olduğu kadar ve hatta daha uzun süre 2009'da kullanıldı, kullanılıyor. Keza HD5000 serisi de 2009'da olduğundan daha uzun süre 2010 yılında kullanılacak. Haberdeki tabloda kartlar sanki gerçekte olduğundan 1 yıl sonra piyasaya sunulmuş gibi gösterilmiş ya da yoğun olarak kullanıldığı yıl gösterilmiş. (HD4000 - 2009 yılı gibi...)

Bir sonraki nesil kartlar piyasaya 2010'un son çeyreğinde çıksalar bile esas kullanılacakları yıl 2011 olacak. Bence o tablo, bir sonraki serinin 2010 sonunda piyasaya sunulmasını öngörüyor.
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mamad 10 yıl
Bence doğru bir karar olmuş. 2011'de sorunsuz çalışan ve her yönden gelişmiş, yeni özelliklere sahip bir mimariyi piyasaya sunmaları çok daha iyi olur. Yoksa teknolojiyi kovalamakla ömür geçecek yahu.


Nvidia da bu gidişle yeni serisini seneye duyuracak gibi. Yani ati'nin çok büyük bir kaybı yok. Önemli olan nvidia'nın yapacağı hareketler. Ati zaten yolunu belirledi ve çok da iyi ilerliyor.
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desert_rain 10 yıl
forum donanimhaber piyasa analistleri tarihi değerlendirmiş ATI adına
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HoLY.oNE 10 yıl

mamad

Bence doğru bir karar olmuş. 2011'de sorunsuz çalışan ve her yönden gelişmiş, yeni özelliklere sahip bir mimariyi piyasaya sunmaları çok daha iyi olur. Yoksa teknolojiyi kovalamakla ömür geçecek yahu.


Nvidia da bu gidişle yeni serisini seneye duyuracak gibi. Yani ati'nin çok büyük bir kaybı yok. Önemli olan nvidia'nın yapacağı hareketler. Ati zaten yolunu belirledi ve çok da iyi ilerliyor.

ati yolunu belirlediği felan yok..

normalde 2010 nisanında cıkaracktı bu kartı..

fakat gt 300 ler nedeniyle ertelendi..biz buna danısıklı dovus diyoruz
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yenilik78 10 yıl
ati bu denli rahat olduğuna göre nvidia nın kartlarının kendi kartları kadar performanslı olmadığı bilgisine erişmişanlamına gelebilir diye düşünüyorum zira bu kurumlarda herbiri içeriden bilgi sağlayabildikleri adamlar namı diğer sanayi casuslarına sahipler
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Erai 10 yıl

Ati uzaylılardan teknoloji satın almış olabilir. Bu kadar kısa sürede büyük atılımlar gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. Nvidia bile bu kadar çaresiz duruma düştüyse, var bunda bir iş
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St Batuhan 10 yıl
olay biraz haber yapmak icin haber olmusa dönmüs. Cünkü bir önceki haberde 2 paragraf ve aynı resme sahipken, bu haberde benzer ve icerikte birbirine yakın ayrıca tek konu altı tartısma daha iyi etkili olur. [malum forumumuzun esen rüzgarları bol, umarım diğer baslıkta kalkılıp tartısılan konu buraya; burdaki benzer bir konu da yanlıslıkla oraya gecip iyice insanların kafasını bulandırmaz ^^ ]
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DISTURBED 10 yıl
2011 q2 geç bi tarih erkene almaları gerekir. daha nekadar paralel işlemci koyabilirlerki? kesinlikle 2010 q2 de yeni mimari gelmesi gerekir diye düşünüyorum.
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eric13 10 yıl
Evergreen dikkat ederseniz 2010 da yer alıyor ama şuan mevcut yani 2011 de demek değil N.islands 2010 nun sonlarına doğruda çıkabilir aynı evergreen gibi
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TELESCOPE 10 yıl
piyasanın nabzını tutuyorlardır muhakkak
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musandia 10 yıl
Global Foundries de devreye girmiş olur belki o zaman.
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