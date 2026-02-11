Giriş
    Resmi: Samsung Galaxy S26 serisi 25 Şubat’ta tanıtılacak

    Samsung, 25 Şubat’ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S26 serisini tanıtacağını resmen açıkladı. Etkinlikte ayrıca yeni Galaxy Buds 4 modelleri de tanıtılacak.

    Resmi: Samsung Galaxy S26 serisi 25 Şubat’ta tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, yılın ilk büyük ürün lansmanlarından biri için geri sayıma geçti. Şirket, 25 Şubat 2026 tarihinde Türkiye saatiyle 21.00’de üzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını ve ekosistem ürünlerini tanıtacak. Etkinlik, Samsung’un resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

    Güney Koreli teknoloji devi, bu etkinlikteGalaxy S26 serisini ve Galaxy AI tarafındaki yenilikleri resmi olarak duyuracak.

    Galaxy S26 serisi geliyor

    Sektöre yansıyan bilgilere göre Galaxy S26 ailesi, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak. Serinin tepe modelinde Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Bu yonga setinin, performans ve enerji verimliliği tarafında kayda değer iyileştirmeler sunacağı öngörülüyor.

    Yeni modellerin yalnızca işlemci tarafında değil, bellek ve depolama alanında da güncellemelerle gelmesi bekleniyor. Daha yüksek RAM kapasitesi ve artırılmış depolama seçenekleri özellikle yapay zeka destekli özelliklerin daha akıcı çalışmasına zemin hazırlayabilir.

    Donanım tarafındaki en büyük değişimin ise yalnızca Galaxy S26 Ultra modelinde görülmesi bekleniyor. Ultra versiyonun, güncellenmiş bir kamera sistemiyle gelmesi ve kablosuz şarj tarafında Qi2 standardına tam destek sunması gündemde.

    Samsung’un etkinlikte yalnızca donanım değil, yazılım tarafında da önemli duyurular yapması bekleniyor. Şirketin son dönemde yoğun şekilde odaklandığı Galaxy AI özelliklerinin yeni sürümle birlikte genişletilmesi ve daha fazla senaryoda aktif hale getirilmesi bekleniyor.

    Galaxy Buds 4 serisi de sahneye çıkacak

    Etkinlikte yalnızca akıllı telefonlar değil, yeni kablosuz kulaklık modellerinin de tanıtılması bekleniyor. İddialara göre Samsung, Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro modellerini duyuracak.

    Yeni kulaklıkların tasarım tarafında değişiklik sunacağı, ayrıca baş hareketleriyle kontrol desteği gibi yenilikçi özelliklerle geleceği belirtiliyor. Bunun yanında cihazlarda Ultra Wideband (UWB) çipi bulunacağı ve bu sayede Google Find Hub üzerinden çok daha hassas konum tespiti yapılabileceği ifade ediliyor.

    Samsung Türkiye, Galaxy Unpacked öncesinde form dolduran kullanıcıların yeni Galaxy ön siparişlerinde 4.399 TL değerinde Galaxy SmartTag2 ve İkili Süper Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı hediyesine sahip olabileceğini duyurdu. Etkinlik, 25 Şubat 2026 saat 21.00’de samsung.com üzerinden canlı yayınlanacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/mobile/smartphones/samsungs-galaxy-s26-unpacked-event-is-on-february-25-230000375.html https://www.samsung.com/tr/unpacked/
