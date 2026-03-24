Restoranlarda "detaylı menü" dönemi başlıyor: Tarih belli oldu

Tam Boyutta Gör Tarım ve Orman Bakanlığı, restoran ve kafelerdeki dijital ve fiziksel menülerle ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriliyor. Yeni yönetmeliğe göre kafe ve restoranlarda “detaylı menü” zorunluluğu başlayacak. Detaylı menüde yemeğin içeriği ve kalori bilgileri yer alacak.

Bakanlık, sağlıklı ve bilinçli tüketimi desteklemek amacıyla Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu’nda güncellemeye gitti. Yeni dönemde işletmeler menüdeki tüm ürünler için gıdanın bileşenleri, kalori değeri, alerjen içerikler, alkol veya domuz kaynaklı bileşen bilgilerini sunmak zorunda olacak. Bu bilgiler tüketicinin kolayca görebileceği şekilde sunulacak. Fiziksel menülerin yanı sıra QR menülerde de detaylı menü uygulamasına geçilecek.

3 ay sonra başlıyor

Yeni düzenlemeye uyum için kademeli geçiş sistemi uygulanacak. Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz 2026'ya kadar, aynı ilde üç ve üzeri şubesi olan işletmeler ise 31 Aralık 2026'ya kadar düzenlemeye uygun servis hizmeti sağlayacak. Diğer işletmelere ise içerik bilgisi için 31 Aralık 2026, kalori bilgisi için 31 Aralık 2027'ye kadar süre tanındı. 2028’e gelindiğinde tüm restoran ve kafelerde detaylı menü sistemine geçilmiş olacak.

