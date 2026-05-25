Retro konsollara yapay zekâ dokunuşu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda AMD Gorgon Point tabanlı ilk Windows el konsolu Konkr Fit modelini tanıtan Çinli Ayaneo, bu kez yapay zekâyı işin içine kattığı yeni bir retro konsol duyurdu. Ayaneo Konkr Pocket Block türünün ilk örneği olacak.

Ayaneo Konkr Pocket Block neler sunuyor?

Ayaneo Konkr Pocket Block retro konsolu Game Boy tasarımını temel alıyor. Oldukça sade tasarlanmış olan konsol ön kontrol tuşları ve arka tetik tuşlarına sahip. İki farklı renge sahip olan konsolun markanın diğer modellerinden görece daha kompakt olduğu belirtiliyor.

İki farklı renkle gelecek konsolun dünyada ilk kez yapay zekâ özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor. Henüz yapay zekâ ne tür işlemler yerine getirecek bilinmiyor ancak optimizasyon gibi görevler üstleneceği tahmin ediliyor. Ayaneo Konkr Pocket Block ile ilgili detaylı bilgiler yaz aylarında verilecek.

