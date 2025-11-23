Return to Silent Hill filminden yeni fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak 2012 yapımı Silent Hill: Revelation ile sinemalara konuk olan Silent Hill serisi, 14 yıl sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Serinin yeni filmi Return to Silent Hill, önümüdeki yılın başında sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi yaklaşan film için bekleyişimiz sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Return to Silent Hill, serinin en sevilen oyunlarından olan Silent Hill 2'nin bir uyarlaması olacak. Üstelik yapımcılar bunun uyarlandığı esere epey sadık kalan bir film olacağını söylüyor. İlk olarak 2001 yılında çıkan Silent Hill 2, geçtiğimiz yıl da remake versiyonuyla oyunseverlerin karşısına çıkmış, bu versiyon da epey beğenilmişti.

Return to Silent Hill, 13 Şubat 2026'da Vizyona Girecek

Return to Silent Hill'in yönemten koltuğunda 2006 yapımı Silent Hill'i de yöneten Christophe Gans oturuyor. O filmde serinin ruhunu yansıtmayı başaran Gans, burada da benzer bir ton tutturmaya çalışmış gibi görünüyor.

Return to Silent Hill'in başrollerini Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson paylaşıyor. Filmde Jeremy Irvine, hayatının aşkı olarak gördüğü Mary (Anderson) ile ilişkisi bittikten sonra yıkım yaşayan James'e hayat veriyor. Mary'den gelen gizemli bir mektup James'i Silent Hill'e davet edince, James bir zamanlar sıradan bir kasaba gibi görünen Silent Hill'in habis bir güç tarafından dönüştürüldüğünü fark ediyor. Genç adam bu tekinsiz kasabada Mary'yi bulmaya çalışırken, kabusları süsleyecek bazı yaratıklar ve gizemlerle karşılaşıyor.

