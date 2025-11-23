Giriş
    Return to Silent Hill filminden yeni fragman geldi

    Önümüzdeki yılın başında sinemaseverlerle buluşacak olan Return to Silent Hill filminden yeni bir fragman yayınlandı. Film, serinin en sevilen oyunlarından Silent Hill 2'nin uyarlaması olacak.

    Return to Silent Hill filminden yeni fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Son olarak 2012 yapımı Silent Hill: Revelation ile sinemalara konuk olan Silent Hill serisi, 14 yıl sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Serinin yeni filmi Return to Silent Hill, önümüdeki yılın başında sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi yaklaşan film için bekleyişimiz sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.

    Return to Silent Hill, serinin en sevilen oyunlarından olan Silent Hill 2'nin bir uyarlaması olacak. Üstelik yapımcılar bunun uyarlandığı esere epey sadık kalan bir film olacağını söylüyor. İlk olarak 2001 yılında çıkan Silent Hill 2, geçtiğimiz yıl da remake versiyonuyla oyunseverlerin karşısına çıkmış, bu versiyon da epey beğenilmişti.

    Return to Silent Hill, 13 Şubat 2026'da Vizyona Girecek

    Return to Silent Hill'in yönemten koltuğunda 2006 yapımı Silent Hill'i de yöneten Christophe Gans oturuyor. O filmde serinin ruhunu yansıtmayı başaran Gans, burada da benzer bir ton tutturmaya çalışmış gibi görünüyor.

    Return to Silent Hill'in başrollerini Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson paylaşıyor. Filmde Jeremy Irvine, hayatının aşkı olarak gördüğü Mary (Anderson) ile ilişkisi bittikten sonra yıkım yaşayan James'e hayat veriyor. Mary'den gelen gizemli bir mektup James'i Silent Hill'e davet edince, James bir zamanlar sıradan bir kasaba gibi görünen Silent Hill'in habis bir güç tarafından dönüştürüldüğünü fark ediyor. Genç adam bu tekinsiz kasabada Mary'yi bulmaya çalışırken, kabusları süsleyecek bazı yaratıklar ve gizemlerle karşılaşıyor.

