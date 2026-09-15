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    Revolut, müşteri bilgilerini kendi eliyle hacker’lara verdi: Türk kullanıcılar da etkilendi

    Revolut, gerçek bir devlet kurumu e-postası üzerinden gelen sahte talebe inanarak yaklaşık 700 müşterinin bilgilerini hackerlara teslim etti. Saldırganlar şimdi 10 bin Bitcoin fidye istiyor.

    Revolut, müşteri bilgilerini kendi eliyle hacker’lara verdi Tam Boyutta Gör
    Avrupa’nın önde gelen dijital finans şirketlerinden Revolut, gerçek bir devlet kurumu alan adından gönderilen sahte bilgi talebine yanıt vererek yüzlerce müşterisinin hassas verilerini siber saldırganlara teslim etti. Olayın ardından şirketin 680 müşteriyi bilgilendirdiği belirtiliyor.

    Hackerlar gerçek devlet e-postasını kullandı

    Yaşanan olayda Revolut’un sistemleri ele geçirilmedi. Saldırganlar, gerçek bir devlet kurumuna ait e-posta alan adını kullanarak Revolut’a resmi makamlar tarafından gönderilmiş izlenimi veren sahte bir bilgi talebi iletti.

    Şirket, talebin gerçek olduğunu düşünerek müşterilere ait çeşitli bilgileri saldırganlarla paylaştı. İlk incelemeye göre yaklaşık 680 müşterinin olaydan etkilenmiş olabileceği ve bu kişilere ulaşıldığı belirtiliyor.

    Paylaşılan veriler arasında pasaport ve kimlik belgeleri, adres bilgileri, doğrulama amacıyla alınan selfie ve fotoğraflar, banka hesap numaraları, IBAN bilgileri, hesap özetleri ve Bitcoin işlemleri dahil işlem geçmişine ilişkin veriler bulunuyor.

    Revolut, durumu fark ettikten sonra saldırganların kullandığı e-posta adresini engellediğini, ilgili müşterileri ve düzenleyici kurumları bilgilendirdiğini açıkladı. Şirket ayrıca kendi sistemlerinin ve müşteri fonlarının saldırıdan etkilenmediğini belirtiyor.

    10 bin Bitcoin fidye talep ediyorlar

    Revolut, müşteri bilgilerini kendi eliyle hacker’lara verdi Tam Boyutta Gör
    Olayın ardından kendisini “Revolut Smilik” olarak adlandıran bir hacker grubu, Revolut’tan 10.000 Bitcoin, yani yaklaşık 780 milyon dolar fidye istediğini öne sürdü.

    Saldırganlar, ödeme yapılmaması halinde Revolut müşterilerine ve şirketin iç verilerine ait bilgileri aşamalı olarak yayımlamakla tehdit ediyor. Telegram üzerinden yapılan yazışmalarda grubun her gün daha fazla veri paylaşacağını söylediği aktarılıyor.

    Saldırganların bazı yüksek profilli müşterilere ait verilere eriştiklerini kanıtlamak amacıyla ekran görüntüleri paylaştığı da iddialar arasında. Eski Mt. Gox yöneticisi Mark Karpeles'in de etkilenen müşteriler arasında olduğu belirtiliyor.

    Türk müşteriler de etkilendi

    Hacker grubunun iddiaları olayın boyutunu daha da genişletiyor. Gruba göre Revolut'a yönelik operasyon yaklaşık altı ay sürdü ve sahte bilgi talepleri, ele geçirildiği öne sürülen İtalyan kolluk kuvvetlerine ait sistemler üzerinden gönderildi.

    Grup ayrıca İtalya tarafında 147 GB veri ele geçirdiğini iddia ediyor. Bu veriler arasında kurum içi belgeler, takvimler ve kişisel materyaller bulunduğu öne sürülüyor. İtalyan makamlarının bu iddiaları şu aşamada doğrulamadığı veya yalanlamadığı aktarılıyor.

    Hackerların paylaştığı iddia edilen listede Revolut verilerinin 31 farklı ülkede yaşayan müşterilere ait olduğu öne sürülüyor. Listede Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İsviçre, Almanya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Yunanistan, İsveç, Norveç, Avusturya ve diğer Avrupa ülkeleri yer alıyor. Grubun iddiasına göre verileri ele geçirilen kişiler arasında Barcelona'da forma giyen futbolcu Georges Mikautadze de bulunuyor.

    Revolut, yaşananları “sofistike bir dış kimlik taklit etme dolandırıcılığı” olarak nitelendiriyor. Revolut, 2015'te kurulmasından bu yana Avrupa'nın en büyük fintech şirketlerinden biri haline geldi. Şirketin 30 ülkede yaklaşık 80 milyon müşterisi bulunuyor.

    Revolut henüz resmi olarak Türkiye’de bulunmuyor. Şirketin bu konuda FUPS ile görüştüğü bildirilmişti. Ancak Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'ta ikamet eden ya da orada yasal olarak hesap açabilen Türk vatandaşları Revolut’u kullanabiliyor.

    Kaynakça https://www.ft.com/content/e0fe28a8-bc8c-460d-a7f2-972f725c0d46 https://cryptonews.com/news/revolut-data-breach-customer-records/
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