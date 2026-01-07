Küresel fintech devinden Türkiye adımı: Revolut, FUPS’u satın almayı planlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Londra merkezli küresel finans teknolojisi şirketi Revolut, Türkiye pazarına giriş yapmak için yerli dijital banka FUPS’un satın alınmasına yönelik görüşmeler yürütüyor. Bloomberg’in yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre taraflar arasında henüz bağlayıcı bir anlaşma bulunmuyor ve görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı kesinlik kazanmış değil.

Olası bir satın alma senaryosunda işlemin tamamlanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayı gerekecek. Revolut cephesinden yapılan kısa açıklamada şirketin piyasa söylentileri ya da spekülasyonlar hakkında yorum yapmadığı belirtilirken FUPS tarafı da konuya ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

Revolut büyümek istiyor

2015 yılında Londra’da kurulan Revolut, geleneksel bankacılığa dijital bir alternatif sunan yapısıyla kısa sürede küresel ölçekte büyüdü. Milyarder Nik Storonsky liderliğinde faaliyet gösteren şirketin dünya genelinde yaklaşık 70 milyon kullanıcısı bulunuyor. Özellikle yurt dışı harcamalar, çoklu döviz hesapları ve dijital finans araçlarıyla tanınan platform, son dönemde İskandinav ülkeleri ve Meksika gibi yeni pazarlara açılma planlarını hızlandırmış durumda.

Revolut, Kasım ayında ulaştığı 75 milyar dolarlık değerleme ile Avrupa’nın en değerli fintech girişimleri arasında yer alıyor. Türkiye pazarı ise yüksek dijital bankacılık penetrasyonu ve genç kullanıcı profiliyle şirketin büyüme stratejisinde dikkat çeken ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Bloomberg Intelligence kıdemli sektör analisti Tomasz Noetzel’e göre Revolut’un Türkiye’ye olası girişi, dijital altyapısı güçlü ancak şube ağına bağımlı olan bankaların bulunduğu bir pazarda rekabeti daha da artırabilir. Noetzel, bu tür bir hamlede fiyat ve kullanıcı deneyiminin ötesinde, stratejik uygulamanın belirleyici olacağını vurguluyor.

FUPS Bank nedir?

Tam Boyutta Gör Türkiye’de nispeten az bilinen ancak dijital bankacılık alanında önemli bir konumda bulunan FUPS, ilk olarak elektronik para ve dijital cüzdan altyapısıyla faaliyet göstermeye başladı. Banka, 2022 yılında 1,5 milyar TL kurucu sermaye ile lisans aldı. Bu tutar dönemin kuruyla 81 milyon doların biraz üzerinde bir değere karşılık geliyordu.

Türkiye Bankalar Birliği’nin en güncel verilerine göre FUPS’un Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 60 çalışanı bulunuyor. BDDK, bankaya 2024’ün son çeyreğinde dijital bankacılık faaliyet izni verdi. Bu izinle birlikte FUPS, mevduat toplama, ödeme hizmetleri sunma ve temel bankacılık işlemlerini gerçekleştirme yetkisine kavuştu. Bugün itibarıyla FUPS, dijital banka kimliğiyle mevduat, ödeme, para transferi ve kart hizmetleri sunuyor.

