Rick and Morty sinemaya taşınıyor: Film için beklenen açıklama geldi

Rick and Morty Filmini Jacob Hair Yönetecek
Yeni sezon için bekleyiş sürerken, bir süredir gündemde olan Rick and Morty filmine dair de önemli bir açıklama geldi. Serinin yaratıcısı olan Dan Harmon, sinemalarda gösterime girecek bir Rick and Morty filmi çekileceğini sonunda doğrularken, bu filmin kimin yöneteceğini de açıkladı. Dizinin en kıdemli yönetmeni olan Jacob Hair, animasyon türündeki bu sinema filminin de yönetmeni olacak. 4. sezonda diziye dâhil olan Hair, Rick and Morty'nin en yüksek puanlı bölümlerinden bazılarının yönetmeni.
Rick and Morty filmi için şimdilik bir vizyon tarihi açıklanmadı. Ancak Dan Harmon'ın yaptığı açıklamalar, ortada artık çok daha somut bir proje olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Rick and Morty filmini önümüzdeki birkaç yıl içinde görmeyi bekleyebiliriz.
