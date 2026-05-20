Rick and Morty sinemaya taşınıyor: Film için beklenen açıklama geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Çılgın bilim adamı Rick ile saftirik torunu Morty'nin tuhaf maceralarını konu alan Rick and Morty, şu ana kadar yayınlanan yedi sezonuyla tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden birine dönüşmüş durumda. Dizi son sezonlarında biraz ivme kaybetmiş olsa da hâlâ ilgi çekici bölümler sunabiliyor. Bu yüzden 24 Mayıs'ta başlayacak 9. sezon da pek çok kişi tarafından heyecanla bekleniyor.

Rick and Morty Filmini Jacob Hair Yönetecek

Yeni sezon için bekleyiş sürerken, bir süredir gündemde olan Rick and Morty filmine dair de önemli bir açıklama geldi. Serinin yaratıcısı olan Dan Harmon, sinemalarda gösterime girecek bir Rick and Morty filmi çekileceğini sonunda doğrularken, bu filmin kimin yöneteceğini de açıkladı. Dizinin en kıdemli yönetmeni olan Jacob Hair, animasyon türündeki bu sinema filminin de yönetmeni olacak. 4. sezonda diziye dâhil olan Hair, Rick and Morty'nin en yüksek puanlı bölümlerinden bazılarının yönetmeni.

Rick and Morty filmi için şimdilik bir vizyon tarihi açıklanmadı. Ancak Dan Harmon'ın yaptığı açıklamalar, ortada artık çok daha somut bir proje olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Rick and Morty filmini önümüzdeki birkaç yıl içinde görmeyi bekleyebiliriz.

