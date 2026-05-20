Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rick and Morty sinemaya taşınıyor: Film için beklenen açıklama geldi

    Son yılların en sevilen animasyon dizilerinden Rick and Morty, bir yandan TV ekranlarındaki yolculuğunu sürdürürken, diğer yandan sinemada yeni bir maceraya hazırlanıyor.

    Rick and Morty sinemaya taşınıyor: Film için beklenen açıklama geldi Tam Boyutta Gör
    Çılgın bilim adamı Rick ile saftirik torunu Morty'nin tuhaf maceralarını konu alan Rick and Morty, şu ana kadar yayınlanan yedi sezonuyla tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden birine dönüşmüş durumda. Dizi son sezonlarında biraz ivme kaybetmiş olsa da hâlâ ilgi çekici bölümler sunabiliyor. Bu yüzden 24 Mayıs'ta başlayacak 9. sezon da pek çok kişi tarafından heyecanla bekleniyor.

    Rick and Morty Filmini Jacob Hair Yönetecek

    Yeni sezon için bekleyiş sürerken, bir süredir gündemde olan Rick and Morty filmine dair de önemli bir açıklama geldi. Serinin yaratıcısı olan Dan Harmon, sinemalarda gösterime girecek bir Rick and Morty filmi çekileceğini sonunda doğrularken, bu filmin kimin yöneteceğini de açıkladı. Dizinin en kıdemli yönetmeni olan Jacob Hair, animasyon türündeki bu sinema filminin de yönetmeni olacak. 4. sezonda diziye dâhil olan Hair, Rick and Morty'nin en yüksek puanlı bölümlerinden bazılarının yönetmeni.

    Rick and Morty filmi için şimdilik bir vizyon tarihi açıklanmadı. Ancak Dan Harmon'ın yaptığı açıklamalar, ortada artık çok daha somut bir proje olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Rick and Morty filmini önümüzdeki birkaç yıl içinde görmeyi bekleyebiliriz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nitrik asit eczanede satılır mı focus mu megane mı airties modem arayüz su kaç derecede donar i20 1.4 mpi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix O1 Next 5G
    Omix O1 Next 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider FLUX GR16
    Game Raider FLUX GR16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum