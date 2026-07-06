Usta yönetmen Ridley Scott bir western, bir de savaş filmi çekecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İlerleyen yaşına rağmen Hollywood'un en üretken sinemacılarından olmaya devam eden Ridley Scott (Gladiator, Blade Runner), bilim-kurgu türündeki yeni filmi The Dog Stars'ı bu yıl sinemaseverlerin beğenisine çıkacak. Ancak daha bu film çıkmadan Scott odağını sıradaki projelere çevirmiş durumda. Bu hafta Empire'a konuşan usta yönetmen, kısa aralıklarla çekmeyi planladığı üç filmi paylaştı.

Ridley Scott'ın Sıradaki Filmi Treasure Island Olacak Gibi Duruyor

Bunlardan ilki Treasure Island (Define Adası) olacak. Robert Louis Stevenson'ın daha önce hem sinemaya hem de diziye uyarlanan klasik romanı, Ridley Scott tarafından tekrar beyaz perdeye uyarlanacak. Başrolde ise Hugh Jackman olacak. Scott, kendi versiyonunun çok daha farklı, çok daha gerçekçi bir korsan hikâyesi olacağını söylüyor.

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Ridley Scott, Treasure Island'dan sonra savaş filmi Covenant With Death'i çekmeyi planlıyor. John Harris'in övgü toplayan romanından uyarlanacak olan Covenant With Death, I. Dünya Savaşı'nın en kanlı muharabelerinden olan Somme Meydan Muharebesi'ni konu alacak.

Ridley Scott'ın açıkladığı üçüncü proje ise bir western oldu. Freewalkers adını taşıyan bu film, Amerikan yerlilerinden Cheyenne kabilesinin, soğuk ve salgın yüzünden ölümle boğuştuğu acımasız bir hayatta kalma hikâyesi anlatacak.

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Ridley Scott bir western, bir de savaş filmi çekecek

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