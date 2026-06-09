Ridley Scott'tan yeni bilim-kurgu filmi: The Dog Stars'ın fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör İlerleyen yaşına rağmen Hollywood'un en üretken yönetmenlerinden biri olmaya devam eden usta yönetmen Ridley Scott (Gladiator, Blade Runner), bu yıl filmlerine bir yenisini daha ekleyecek. Scott'ın bilim-kurgu ve macera türlerini harmanlayan yeni filmi The Dog Stars (Köpek ve Yıldızlar), 28 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, dün filmden yeni bir fragman daha paylaştı.

The Dog Stars, Kıyamet Sonrası Bir Dünyada Geçiyor

Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

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Oyuncu kadrosunda Jacob Elordi'ye Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Benedict Wong gibi isimlereşlik ediyor. Peter Heller'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Dog Stars'ın senaryosunda Mark L. Smith'in (The Revenant, American Primeval) imzası bulunuyor

110 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen The Dog Stars, bir Ridley Scott filmi olmasına rağmen şu ana kadar pek ses getirememiş bir yapım. Bu da filmin gişe potansiyeline dair soru işaretleri yaratıyor. Nitekim paylaşılan ilk öngörüler, filmin gişede epey zorlanacağına işaret ediyor. Tabii bu biraz da filmin alacağı yorumlara bağlı olacak. Son dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizen Ridley Scott'ın bu sefer nasıl bir iş ortaya koyduğunu film 28 Ağustos'ta vizyona girdiğinde göreceğiz.

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Ridley Scott imzalı The Dog Stars'ın yeni fragmanı yayınlandı

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