Ridley Scott'ın yeni filmi The Dog Stars (Köpek ve Yıldızlar) gişede çakıldı

The Dog Stars, Ridley Scott'ın En Kötü Filmlerinden Biri Olarak Tarihe Geçecek
Bu da The Dog Stars, sadece eleştirmen puanlarıyla değil, gişe rakamlarıyla da Ridley Scott'ın en kötü filmlerinden biri yapıyor.
Hollywood'un yükselen yıldızlarından Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.
Filmin farklı tonları ve yaklaşımları bir araya getirmeye çalışan anlatım biçimi, genel olarak olumsuz yorumların merkezinde yer alıyor. Hem senaryonun, hem de Ridley Scott'ın ortaya koyduğu son ürünün özellikle ton açısından son derece tutarsız olduğu söyleniyor. Aksiyon odaklı bir kıyamet filmi ile durağan bir karakter incelemesi arasında bir yerde dolaşan filmin, günün sonunda ikisi de olamadığı belirtiliyor. Çünkü filmin bir aksiyon filmine göre fazla durağan, karakter odaklı bir dramaya göre ise fazla sığ olduğu söyleniyor. Eleştirilerde bu konuda genel bir uzlaşı olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
epeyce yolumuz var da yine de bu bizim için bir gelişme. saatte 600 km/h hız yapan trenlere ulaşmamız dileğiyle.
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim