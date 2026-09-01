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    Ridley Scott'ın yeni filmi The Dog Stars (Köpek ve Yıldızlar) gişede çakıldı

    Kariyerinin son döneminde iniş çıkışlı bir grafik çizen usta yönetmen Ridley Scott, yeni filmi The Dog Stars ile dibi görmüş olabilir. Oldukça kötü yorumlar alan film, gişede de fena çakıldı.

    Ridley Scott'ın yeni filmi The Dog Stars (Köpek ve Yıldızlar) gişede çakıldı Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen Ridley Scott'ın (Gladiator, Alien) kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği yeni filmi The Dog Stars (Köpek ve Yıldızlar), bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Daha çıkmadan aldığı kötü yorumlarla gündeme taşınan film, bu kötü yorumların da etkisiyle felaket bir başlangıç yaptı. Yalnızca prodüksiyon bütçesi 100 milyon dolar civarında olan film, gişedeki ilk hafta sonunda sadece 8 milyon dolar hasılat yapabildi.

    The Dog Stars, Ridley Scott'ın En Kötü Filmlerinden Biri Olarak Tarihe Geçecek

    Bu da The Dog Stars, sadece eleştirmen puanlarıyla değil, gişe rakamlarıyla da Ridley Scott'ın en kötü filmlerinden biri yapıyor.

    Hollywood'un yükselen yıldızlarından Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

    Filmin farklı tonları ve yaklaşımları bir araya getirmeye çalışan anlatım biçimi, genel olarak olumsuz yorumların merkezinde yer alıyor. Hem senaryonun, hem de Ridley Scott'ın ortaya koyduğu son ürünün özellikle ton açısından son derece tutarsız olduğu söyleniyor. Aksiyon odaklı bir kıyamet filmi ile durağan bir karakter incelemesi arasında bir yerde dolaşan filmin, günün sonunda ikisi de olamadığı belirtiliyor. Çünkü filmin bir aksiyon filmine göre fazla durağan, karakter odaklı bir dramaya göre ise fazla sığ olduğu söyleniyor. Eleştirilerde bu konuda genel bir uzlaşı olduğunu söyleyebiliriz.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    ma mi 3 saat önce

    epeyce yolumuz var da yine de bu bizim için bir gelişme. saatte 600 km/h hız yapan trenlere ulaşmamız dileğiyle.

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    QuasarFX 4 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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