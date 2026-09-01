Ridley Scott'ın yeni filmi The Dog Stars (Köpek ve Yıldızlar) gişede çakıldı

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Ridley Scott'ın (Gladiator, Alien) kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği yeni filmi The Dog Stars (Köpek ve Yıldızlar), bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Daha çıkmadan aldığı kötü yorumlarla gündeme taşınan film, bu kötü yorumların da etkisiyle felaket bir başlangıç yaptı. Yalnızca prodüksiyon bütçesi 100 milyon dolar civarında olan film, gişedeki ilk hafta sonunda sadece 8 milyon dolar hasılat yapabildi.

The Dog Stars, Ridley Scott'ın En Kötü Filmlerinden Biri Olarak Tarihe Geçecek

Bu da The Dog Stars, sadece eleştirmen puanlarıyla değil, gişe rakamlarıyla da Ridley Scott'ın en kötü filmlerinden biri yapıyor.

Hollywood'un yükselen yıldızlarından Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

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Filmin farklı tonları ve yaklaşımları bir araya getirmeye çalışan anlatım biçimi, genel olarak olumsuz yorumların merkezinde yer alıyor. Hem senaryonun, hem de Ridley Scott'ın ortaya koyduğu son ürünün özellikle ton açısından son derece tutarsız olduğu söyleniyor. Aksiyon odaklı bir kıyamet filmi ile durağan bir karakter incelemesi arasında bir yerde dolaşan filmin, günün sonunda ikisi de olamadığı belirtiliyor. Çünkü filmin bir aksiyon filmine göre fazla durağan, karakter odaklı bir dramaya göre ise fazla sığ olduğu söyleniyor. Eleştirilerde bu konuda genel bir uzlaşı olduğunu söyleyebiliriz.

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Ridley Scott'ın yeni filmi The Dog Stars gişede çakıldı

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