Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ridley Scott'ın yeni filmi The Dog Stars adeta yerden yere vuruluyor

    Kariyerinin son döneminde iniş çıkışlı bir grafik çizen usta yönetmen Ridley Scott, yeni filmi The Dog Stars ile dibi görmüş olabilir. Yakında vizyona girecek film, adeta yerden yere vuruluyor.

    Ridley Scott'ın yeni filmi The Dog Stars adeta yerden yere vuruluyor Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak filmlerden biri de usta yönetmen Ridley Scott'ın imzasını taşıyan The Dog Stars (Köpek ve Yıldızlar) olacak. Hollywood'un yükselen yıldızlarından Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği film, bu hafta vizyona girecek. The Dog Stars, bir Ridley Scott filmi olmasıyla merak uyandırmış olsa da paylaşılan ilk yorumlar bunun yönetmenin en kötü filmlerinden biri olabileceğini gösteriyor.

    The Dog Stars'ın Rotten Tomatoes Puanı 100 Üzerinden 38!

    Basın gösteriminin gerçekleşmesi sonrası paylaşılan eleştirilerde film adeta yerden yere vuruluyor. Nitekim filmin Rotten Tomatoes puanı da bu olumsuz havayı yansıtıyor. Şu anda filmi Rotten Tomatoes'taki puanı %38'ki bu da The Dog Stars'ı sadece Ridley Scott filmleri arasında değil, bu yıl çıkan kayda değer filmler arasında da en alt sıralara koyuyor.

    Rotten Tomatoes'a kıyasla daha dikkate değer bir puanlama sistemine sahip olan MetaCritic'te de tablo çok farklı değil. Orada da filmin puanı 51.

    110 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

    Filmin farklı tonları ve yaklaşımları bir araya getirmeye çalışan anlatım biçimi, genel olarak olumsuz yorumların merkezinde yer alıyor. Hem senaryonun, hem de Ridley Scott'ın ortaya koyduğu son ürünün özellikle ton açısından son derece tutarsız olduğu söyleniyor. Aksiyon odaklı bir kıyamet filmi ile durağan bir karakter incelemesi arasında bir yerde dolaşan filmin, günün sonunda ikisi de olamadığı belirtiliyor. Çünkü film bir aksiyon filmine göre fazla durağan, karakter odaklı bir dramaya göre ise fazla sığ olduğu söyleniyor. İlk yorumlarda bu konuda genel bir uzlaşı olduğunu söyleyebiliriz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mass effect 2 legendary edition türkçe yama rusyada tıp okumak sef 1000 mg yorumları bmw 316i kronik sorunlar freeon wax

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum