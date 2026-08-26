Ridley Scott'ın yeni filmi The Dog Stars adeta yerden yere vuruluyor

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak filmlerden biri de usta yönetmen Ridley Scott'ın imzasını taşıyan The Dog Stars (Köpek ve Yıldızlar) olacak. Hollywood'un yükselen yıldızlarından Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği film, bu hafta vizyona girecek. The Dog Stars, bir Ridley Scott filmi olmasıyla merak uyandırmış olsa da paylaşılan ilk yorumlar bunun yönetmenin en kötü filmlerinden biri olabileceğini gösteriyor.

The Dog Stars'ın Rotten Tomatoes Puanı 100 Üzerinden 38!

Basın gösteriminin gerçekleşmesi sonrası paylaşılan eleştirilerde film adeta yerden yere vuruluyor. Nitekim filmin Rotten Tomatoes puanı da bu olumsuz havayı yansıtıyor. Şu anda filmi Rotten Tomatoes'taki puanı %38'ki bu da The Dog Stars'ı sadece Ridley Scott filmleri arasında değil, bu yıl çıkan kayda değer filmler arasında da en alt sıralara koyuyor.

Rotten Tomatoes'a kıyasla daha dikkate değer bir puanlama sistemine sahip olan MetaCritic'te de tablo çok farklı değil. Orada da filmin puanı 51.

110 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

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Filmin farklı tonları ve yaklaşımları bir araya getirmeye çalışan anlatım biçimi, genel olarak olumsuz yorumların merkezinde yer alıyor. Hem senaryonun, hem de Ridley Scott'ın ortaya koyduğu son ürünün özellikle ton açısından son derece tutarsız olduğu söyleniyor. Aksiyon odaklı bir kıyamet filmi ile durağan bir karakter incelemesi arasında bir yerde dolaşan filmin, günün sonunda ikisi de olamadığı belirtiliyor. Çünkü film bir aksiyon filmine göre fazla durağan, karakter odaklı bir dramaya göre ise fazla sığ olduğu söyleniyor. İlk yorumlarda bu konuda genel bir uzlaşı olduğunu söyleyebiliriz.

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Ridley Scott'ın yeni filmi The Dog Stars yerden yere vuruluyor

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